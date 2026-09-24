Шланг поливочный GRINDA STANDARD, 3/4?, 25 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (429000-3/4-25)
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Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 180 руб.
В наличии
Код товара: 697648
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1 180 руб.
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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х37х15
Вес, кг.
3.98
Описание товара Шланг поливочный GRINDA STANDARD, 3/4?, 25 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (429000-3/4-25)
Шланг поливочный Grinda STANDARD - трехслойный, предназначен для полива садово-огородного участка и выполнения других задач, требующих наличия водоснабжения. Шланг выполнен из износостойкого материала, армирован нейлоновыми нитями, придающими дополнительную прочность и гибкость шлангу. Внутренняя поверхность шланга устойчива к образованию водорослей.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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Бренд
Grinda
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Китай
Шланг поливочный Grinda STANDARD - трехслойный, предназначен для полива садово-огородного участка и выполнения других задач, требующих наличия водоснабжения. Шланг выполнен из износостойкого материала, армирован нейлоновыми нитями, придающими дополнительную прочность и гибкость шлангу. Внутренняя поверхность шланга устойчива к образованию водорослей.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Шланг поливочный GRINDA STANDARD, 3/4?, 25 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (429000-3/4-25) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1180 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Шланг поливочный GRINDA STANDARD, 3/4?, 25 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (429000-3/4-25)