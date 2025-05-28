Шланг поливочный GRINDA STANDARD, 3/4?, 15 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (429000-3/4-15)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
770 руб.
В наличии
Код товара: 697647
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
770 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х38х11
Вес, кг.
2.41
Описание товара Шланг поливочный GRINDA STANDARD, 3/4?, 15 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (429000-3/4-15)
Шланг поливочный Grinda STANDARD - трехслойный, предназначен для полива садово-огородного участка и выполнения других задач, требующих наличия водоснабжения. Шланг выполнен из износостойкого материала, армирован нейлоновыми нитями, придающими дополнительную прочность и гибкость шлангу. Внутренняя поверхность шланга устойчива к образованию водорослей.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 760 руб.190 руб. в СплитШланг поливочный GRINDA Comfort, 1/2?, 20 м, 30 атм, трёхслойный...
-
В наличииЦена 800 руб.200 руб. в СплитШланг поливочный GRINDA STANDARD, 1/2?, 25 м, 20 атм, трёхслойны...
-
В наличииЦена 850 руб.213 руб. в СплитШланг-дождеватель GRINDA S-7, 7.5 м, микроперфорация PROLine (8-...
-
В наличииЦена 890 руб.223 руб. в СплитШланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 1/2?, 15 м, 35 атм, пятислойны...
-
В наличииЦена 900 руб.225 руб. в СплитШланг напорно-всасывающий ЗУБР 19 мм x 15 м, 3 атм, со спиралью ...
-
В наличииЦена 910 руб.228 руб. в СплитШланг поливочный GRINDA FLEX 3, 1/2?, 15 м, 25 атм, из термоэлас...
-
В наличииЦена 940 руб.235 руб. в СплитШланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 1/2?, 20 м, 35 атм, трёхслойны...
-
В наличииЦена 990 руб.248 руб. в СплитШланг поливочный GRINDA Classic, 1/2?, 30 м, 25 атм, трёхслойный...
-
В наличииЦена 1 040 руб.260 руб. в СплитШланг поливочный ЗУБР 1/2", 25 м, 22 атм, трёхслойный, армирован...
-
В наличииЦена 1 060 руб.265 руб. в СплитШланг поливочный GRINDA Comfort, 1/2?, 30 м, 30 атм, трёхслойный...
-
В наличииЦена 1 070 руб.268 руб. в СплитШланг поливочный РОСТОК 3/4?, 25 м, 10 атм, трёхслойный, армиров...
-
В наличииЦена 1 130 руб.283 руб. в СплитШланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 3/4?, 15 м, 30 атм, трёхслойны...
Бренд
Grinda
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Китай
Шланг поливочный Grinda STANDARD - трехслойный, предназначен для полива садово-огородного участка и выполнения других задач, требующих наличия водоснабжения. Шланг выполнен из износостойкого материала, армирован нейлоновыми нитями, придающими дополнительную прочность и гибкость шлангу. Внутренняя поверхность шланга устойчива к образованию водорослей.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Достоинства:
Комментарий:
товаром довольно... всё пришло хорошо и раньше чем я ожидала..
Достоинства:
Комментарий:
за эти деньги, отличный товар. Сделан по немецкой лицензии.
Достоинства:
Комментарий:
шланг вроде бы ничего нормальный,время покажет как он себя поведет во время эксплуатации ,но меня удивило то что одна катушка пришла в один день а вторая на другой её догнала пришлось ездить в пункт выдачи а это для меня немного проблематично 40км. в одну и обратную сторону и так два раза...поэтому 4 звёзды а так вроде всё ок как говорит сегодняшняя молодежь . Спасибо большое...
Достоинства:
Комментарий:
Очень качественный шланг для полива
Достоинства:
Комментарий:
шланг отличный, но мне не подошёл, нужен побольшеф
Достоинства:
Комментарий:
Отличный шланг. Мои рекомендации. Соответствует описанию.
Шланг поливочный GRINDA STANDARD, 3/4?, 15 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (429000-3/4-15) – стоимость товара 770 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Шланг поливочный GRINDA STANDARD, 3/4?, 15 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (429000-3/4-15)
Достоинства:
Комментарий:
товаром довольно... всё пришло хорошо и раньше чем я ожидала..
Достоинства:
Комментарий:
за эти деньги, отличный товар. Сделан по немецкой лицензии.
Достоинства:
Комментарий:
шланг вроде бы ничего нормальный,время покажет как он себя поведет во время эксплуатации ,но меня удивило то что одна катушка пришла в один день а вторая на другой её догнала пришлось ездить в пункт выдачи а это для меня немного проблематично 40км. в одну и обратную сторону и так два раза...поэтому 4 звёзды а так вроде всё ок как говорит сегодняшняя молодежь . Спасибо большое...
Достоинства:
Комментарий:
Очень качественный шланг для полива
Достоинства:
Комментарий:
шланг отличный, но мне не подошёл, нужен побольшеф
Достоинства:
Комментарий:
Отличный шланг. Мои рекомендации. Соответствует описанию.