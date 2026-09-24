Top.Mail.Ru
Шланг-дождеватель GRINDA S-7, 7.5 м, микроперфорация PROLine (8-429015-7) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Шланг-дождеватель GRINDA S-7, 7.5 м, микроперфорация PROLine (8-429015-7)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Шланг-дождеватель GRINDA S-7, 7.5 м, микроперфорация PROLine (8-429015-7) - фото 1
Шланг-дождеватель GRINDA S-7, 7.5 м, микроперфорация PROLine (8-429015-7) - фото 2
Шланг-дождеватель GRINDA S-7, 7.5 м, микроперфорация PROLine (8-429015-7) - фото 3
Шланг-дождеватель GRINDA S-7, 7.5 м, микроперфорация PROLine (8-429015-7) - фото 4
Шланг-дождеватель GRINDA S-7, 7.5 м, микроперфорация PROLine (8-429015-7) - фото 5
Шланг-дождеватель GRINDA S-7, 7.5 м, микроперфорация PROLine (8-429015-7) - фото 6
Шланг-дождеватель GRINDA S-7, 7.5 м, микроперфорация PROLine (8-429015-7) - фото 7
Шланг-дождеватель GRINDA S-7, 7.5 м, микроперфорация PROLine (8-429015-7) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
  • Шланг-дождеватель GRINDA S-7, 7.5 м, микроперфорация PROLine (8-429015-7) - фото 1
  • Шланг-дождеватель GRINDA S-7, 7.5 м, микроперфорация PROLine (8-429015-7) - фото 2
  • Шланг-дождеватель GRINDA S-7, 7.5 м, микроперфорация PROLine (8-429015-7) - фото 3
  • Шланг-дождеватель GRINDA S-7, 7.5 м, микроперфорация PROLine (8-429015-7) - фото 4
  • Шланг-дождеватель GRINDA S-7, 7.5 м, микроперфорация PROLine (8-429015-7) - фото 5
  • Шланг-дождеватель GRINDA S-7, 7.5 м, микроперфорация PROLine (8-429015-7) - фото 6
  • Шланг-дождеватель GRINDA S-7, 7.5 м, микроперфорация PROLine (8-429015-7) - фото 7
  • Шланг-дождеватель GRINDA S-7, 7.5 м, микроперфорация PROLine (8-429015-7) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
850 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697643
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Шланг-дождеватель GRINDA S-7, 7.5 м, микроперфорация PROLine (8-429015-7)
850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х25х3
Вес, г.
530

Описание товара Шланг-дождеватель GRINDA S-7, 7.5 м, микроперфорация PROLine (8-429015-7)

Шланг-дождеватель Grinda 8-429015-7 применяется для щадящего орошения клумб, грядок и прочих узких площадок. Шланг оснащен всем необходимым, поэтому может приступить к работе сразу после приобретения. При необходимости шланг-дождеватель можно обрезать. С помощью отверстий на поверхности шланга достигается мелкодисперсное орошение, которое отличается бережным уходом за самыми экзотическими капризными растениями, не повреждая их при поливе. Прочный шланг отличается наличием 3 каналов, по которым поступает вода, и отсутствием необходимости покупки распылителей. При рабочем давлении площадь полива достигает 22 м2. В комплекте поставляются крепежные элементы для соединения с краном.

Отзывы о товаре Шланг-дождеватель GRINDA S-7, 7.5 м, микроперфорация PROLine (8-429015-7)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Китай
Описание
Шланг-дождеватель Grinda 8-429015-7 применяется для щадящего орошения клумб, грядок и прочих узких площадок. Шланг оснащен всем необходимым, поэтому может приступить к работе сразу после приобретения. При необходимости шланг-дождеватель можно обрезать. С помощью отверстий на поверхности шланга достигается мелкодисперсное орошение, которое отличается бережным уходом за самыми экзотическими капризными растениями, не повреждая их при поливе. Прочный шланг отличается наличием 3 каналов, по которым поступает вода, и отсутствием необходимости покупки распылителей. При рабочем давлении площадь полива достигает 22 м2. В комплекте поставляются крепежные элементы для соединения с краном.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шланг-дождеватель GRINDA S-7, 7.5 м, микроперфорация PROLine (8-429015-7) - по цене 850 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...