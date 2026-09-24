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Набор поливочный GRINDA PS-22, удлиняющийся шланг 7.5 - 22.5 м, пистолет поливочный, коннекторы (428496-22) купить с доставкой в Москве
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Набор поливочный GRINDA PS-22, удлиняющийся шланг 7.5 - 22.5 м, пистолет поливочный, коннекторы (428496-22)

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Набор поливочный GRINDA PS-22, удлиняющийся шланг 7.5 - 22.5 м, пистолет поливочный, коннекторы (428496-22)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Дальность полива
22.5
Количество режимов полива
7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 810 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697641
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Набор поливочный GRINDA PS-22, удлиняющийся шланг 7.5 - 22.5 м, пистолет поливочный, коннекторы (428496-22)
1 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Дальность полива
22.5
Количество режимов полива
7
Форма участка полива
произвольная
Забор воды
из емкости, из водопровода
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Ширина, см
14
Высота, см
31.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х14х14
Вес, г.
850

Описание товара Набор поливочный GRINDA PS-22, удлиняющийся шланг 7.5 - 22.5 м, пистолет поливочный, коннекторы (428496-22)

Поливочный набор Grinda удлиняющийся шланг 22.5 м, пистолет-распылитель 7-ми позиционный 428496-22 используется для орошения дачи или сада. Пистолет-распылитель оснащен 7 режимами распыления от сильной струи до мелкодисперсного тумана для эффективного полива участка. Способность шланга сжиматься и растягиваться от 7.5 до 22 м обеспечивает комфортную работу и компактность при хранении. Надежность. Пистолет выполнен из прочного пластика, устойчивого к механическим повреждениям.

Отзывы о товаре Набор поливочный GRINDA PS-22, удлиняющийся шланг 7.5 - 22.5 м, пистолет поливочный, коннекторы (428496-22)




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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Дальность полива
22.5
Количество режимов полива
7
Форма участка полива
произвольная
Забор воды
из емкости, из водопровода
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Ширина, см
14
Высота, см
31.5
Страна производитель
Китай
Описание
Поливочный набор Grinda удлиняющийся шланг 22.5 м, пистолет-распылитель 7-ми позиционный 428496-22 используется для орошения дачи или сада. Пистолет-распылитель оснащен 7 режимами распыления от сильной струи до мелкодисперсного тумана для эффективного полива участка. Способность шланга сжиматься и растягиваться от 7.5 до 22 м обеспечивает комфортную работу и компактность при хранении. Надежность. Пистолет выполнен из прочного пластика, устойчивого к механическим повреждениям.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор поливочный GRINDA PS-22, удлиняющийся шланг 7.5 - 22.5 м, пистолет поливочный, коннекторы (428496-22) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1810 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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