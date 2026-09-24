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Шланг поливочный GRINDA FLEX 3, 3/4?, 25 м, 20 атм, из термоэластопласта, трёхслойный, армированный, гибкий, PROLine (429008-3/4-25) купить с доставкой в Москве
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Шланг поливочный GRINDA FLEX 3, 3/4?, 25 м, 20 атм, из термоэластопласта, трёхслойный, армированный, гибкий, PROLine (429008-3/4-25)

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Шланг поливочный GRINDA FLEX 3, 3/4?, 25 м, 20 атм, из термоэластопласта, трёхслойный, армированный, гибкий, PROLine (429008-3/4-25) - фото 1
Шланг поливочный GRINDA FLEX 3, 3/4?, 25 м, 20 атм, из термоэластопласта, трёхслойный, армированный, гибкий, PROLine (429008-3/4-25) - фото 2
Шланг поливочный GRINDA FLEX 3, 3/4?, 25 м, 20 атм, из термоэластопласта, трёхслойный, армированный, гибкий, PROLine (429008-3/4-25) - фото 3
Шланг поливочный GRINDA FLEX 3, 3/4?, 25 м, 20 атм, из термоэластопласта, трёхслойный, армированный, гибкий, PROLine (429008-3/4-25) - фото 4
Шланг поливочный GRINDA FLEX 3, 3/4?, 25 м, 20 атм, из термоэластопласта, трёхслойный, армированный, гибкий, PROLine (429008-3/4-25) - фото 5
Шланг поливочный GRINDA FLEX 3, 3/4?, 25 м, 20 атм, из термоэластопласта, трёхслойный, армированный, гибкий, PROLine (429008-3/4-25) - фото 6
Шланг поливочный GRINDA FLEX 3, 3/4?, 25 м, 20 атм, из термоэластопласта, трёхслойный, армированный, гибкий, PROLine (429008-3/4-25) - фото 7
Шланг поливочный GRINDA FLEX 3, 3/4?, 25 м, 20 атм, из термоэластопласта, трёхслойный, армированный, гибкий, PROLine (429008-3/4-25) - фото 8
Шланг поливочный GRINDA FLEX 3, 3/4?, 25 м, 20 атм, из термоэластопласта, трёхслойный, армированный, гибкий, PROLine (429008-3/4-25) - фото 9
Шланг поливочный GRINDA FLEX 3, 3/4?, 25 м, 20 атм, из термоэластопласта, трёхслойный, армированный, гибкий, PROLine (429008-3/4-25) - фото 10
Шланг поливочный GRINDA FLEX 3, 3/4?, 25 м, 20 атм, из термоэластопласта, трёхслойный, армированный, гибкий, PROLine (429008-3/4-25) - фото 11
Шланг поливочный GRINDA FLEX 3, 3/4?, 25 м, 20 атм, из термоэластопласта, трёхслойный, армированный, гибкий, PROLine (429008-3/4-25) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
  • Шланг поливочный GRINDA FLEX 3, 3/4?, 25 м, 20 атм, из термоэластопласта, трёхслойный, армированный, гибкий, PROLine (429008-3/4-25) - фото 1
  • Шланг поливочный GRINDA FLEX 3, 3/4?, 25 м, 20 атм, из термоэластопласта, трёхслойный, армированный, гибкий, PROLine (429008-3/4-25) - фото 2
  • Шланг поливочный GRINDA FLEX 3, 3/4?, 25 м, 20 атм, из термоэластопласта, трёхслойный, армированный, гибкий, PROLine (429008-3/4-25) - фото 3
  • Шланг поливочный GRINDA FLEX 3, 3/4?, 25 м, 20 атм, из термоэластопласта, трёхслойный, армированный, гибкий, PROLine (429008-3/4-25) - фото 4
  • Шланг поливочный GRINDA FLEX 3, 3/4?, 25 м, 20 атм, из термоэластопласта, трёхслойный, армированный, гибкий, PROLine (429008-3/4-25) - фото 5
  • Шланг поливочный GRINDA FLEX 3, 3/4?, 25 м, 20 атм, из термоэластопласта, трёхслойный, армированный, гибкий, PROLine (429008-3/4-25) - фото 6
  • Шланг поливочный GRINDA FLEX 3, 3/4?, 25 м, 20 атм, из термоэластопласта, трёхслойный, армированный, гибкий, PROLine (429008-3/4-25) - фото 7
  • Шланг поливочный GRINDA FLEX 3, 3/4?, 25 м, 20 атм, из термоэластопласта, трёхслойный, армированный, гибкий, PROLine (429008-3/4-25) - фото 8
  • Шланг поливочный GRINDA FLEX 3, 3/4?, 25 м, 20 атм, из термоэластопласта, трёхслойный, армированный, гибкий, PROLine (429008-3/4-25) - фото 9
  • Шланг поливочный GRINDA FLEX 3, 3/4?, 25 м, 20 атм, из термоэластопласта, трёхслойный, армированный, гибкий, PROLine (429008-3/4-25) - фото 10
  • Шланг поливочный GRINDA FLEX 3, 3/4?, 25 м, 20 атм, из термоэластопласта, трёхслойный, армированный, гибкий, PROLine (429008-3/4-25) - фото 11
  • Шланг поливочный GRINDA FLEX 3, 3/4?, 25 м, 20 атм, из термоэластопласта, трёхслойный, армированный, гибкий, PROLine (429008-3/4-25) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 420 руб. 
Начислим 39 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697637
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Шланг поливочный GRINDA FLEX 3, 3/4?, 25 м, 20 атм, из термоэластопласта, трёхслойный, армированный, гибкий, PROLine (429008-3/4-25)
2 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х39х16
Вес, кг.
3.8

Описание товара Шланг поливочный GRINDA FLEX 3, 3/4?, 25 м, 20 атм, из термоэластопласта, трёхслойный, армированный, гибкий, PROLine (429008-3/4-25)

Шланги GRINDA, изготовленные из качественного ПВХ, армированы прочнейшей синтетической нитью. Выдерживают широкий температурный диапазон без потери эластичности и прочности. В работе не скручиваются и не перегибаются. Совместимы со всеми элементами полива GRINDA и прочими современными поливочными системами.

Отзывы о товаре Шланг поливочный GRINDA FLEX 3, 3/4?, 25 м, 20 атм, из термоэластопласта, трёхслойный, армированный, гибкий, PROLine (429008-3/4-25)




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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Китай
Описание
Шланги GRINDA, изготовленные из качественного ПВХ, армированы прочнейшей синтетической нитью. Выдерживают широкий температурный диапазон без потери эластичности и прочности. В работе не скручиваются и не перегибаются. Совместимы со всеми элементами полива GRINDA и прочими современными поливочными системами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шланг поливочный GRINDA FLEX 3, 3/4?, 25 м, 20 атм, из термоэластопласта, трёхслойный, армированный, гибкий, PROLine (429008-3/4-25) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2420 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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