Шланг поливочный GRINDA FLEX 3, 3/4?, 15 м, 20 атм, из термоэластопласта, трёхслойный, армированный, гибкий, PROLine (429008-3/4-15)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 510 руб.
В наличии
Код товара: 697636
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1 510 руб.
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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х33х17
Вес, кг.
2.3
Описание товара Шланг поливочный GRINDA FLEX 3, 3/4?, 15 м, 20 атм, из термоэластопласта, трёхслойный, армированный, гибкий, PROLine (429008-3/4-15)
Шланги GRINDA, изготовленные из качественного ПВХ, армированы прочнейшей синтетической нитью. Выдерживают широкий температурный диапазон без потери эластичности и прочности. В работе не скручиваются и не перегибаются. Совместимы со всеми элементами полива GRINDA и прочими современными поливочными системами.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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Бренд
Grinda
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Китай
Шланги GRINDA, изготовленные из качественного ПВХ, армированы прочнейшей синтетической нитью. Выдерживают широкий температурный диапазон без потери эластичности и прочности. В работе не скручиваются и не перегибаются. Совместимы со всеми элементами полива GRINDA и прочими современными поливочными системами.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Шланг поливочный GRINDA FLEX 3, 3/4?, 15 м, 20 атм, из термоэластопласта, трёхслойный, армированный, гибкий, PROLine (429008-3/4-15) - стоимость товара 1510 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Шланг поливочный GRINDA FLEX 3, 3/4?, 15 м, 20 атм, из термоэластопласта, трёхслойный, армированный, гибкий, PROLine (429008-3/4-15)