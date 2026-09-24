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Шланг поливочный GRINDA Comfort, 3/4?, 50 м, 25 атм, трёхслойный, армированный(8-429003-3/4-50) купить с доставкой в Москве
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Шланг поливочный GRINDA Comfort, 3/4?, 50 м, 25 атм, трёхслойный, армированный(8-429003-3/4-50)

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Шланг поливочный GRINDA Comfort, 3/4?, 50 м, 25 атм, трёхслойный, армированный(8-429003-3/4-50) - фото 1
Шланг поливочный GRINDA Comfort, 3/4?, 50 м, 25 атм, трёхслойный, армированный(8-429003-3/4-50) - фото 2
Шланг поливочный GRINDA Comfort, 3/4?, 50 м, 25 атм, трёхслойный, армированный(8-429003-3/4-50) - фото 3
Шланг поливочный GRINDA Comfort, 3/4?, 50 м, 25 атм, трёхслойный, армированный(8-429003-3/4-50) - фото 4
Шланг поливочный GRINDA Comfort, 3/4?, 50 м, 25 атм, трёхслойный, армированный(8-429003-3/4-50) - фото 5
Шланг поливочный GRINDA Comfort, 3/4?, 50 м, 25 атм, трёхслойный, армированный(8-429003-3/4-50) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
  • Шланг поливочный GRINDA Comfort, 3/4?, 50 м, 25 атм, трёхслойный, армированный(8-429003-3/4-50) - фото 1
  • Шланг поливочный GRINDA Comfort, 3/4?, 50 м, 25 атм, трёхслойный, армированный(8-429003-3/4-50) - фото 2
  • Шланг поливочный GRINDA Comfort, 3/4?, 50 м, 25 атм, трёхслойный, армированный(8-429003-3/4-50) - фото 3
  • Шланг поливочный GRINDA Comfort, 3/4?, 50 м, 25 атм, трёхслойный, армированный(8-429003-3/4-50) - фото 4
  • Шланг поливочный GRINDA Comfort, 3/4?, 50 м, 25 атм, трёхслойный, армированный(8-429003-3/4-50) - фото 5
  • Шланг поливочный GRINDA Comfort, 3/4?, 50 м, 25 атм, трёхслойный, армированный(8-429003-3/4-50) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 760 руб. 
Начислим 45 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697631
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шланг поливочный GRINDA Comfort, 3/4?, 50 м, 25 атм, трёхслойный, армированный(8-429003-3/4-50)
2 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х49х21
Вес, кг.
10.75

Описание товара Шланг поливочный GRINDA Comfort, 3/4?, 50 м, 25 атм, трёхслойный, армированный(8-429003-3/4-50)

Шланги GRINDA, изготовленные из качественного ПВХ, армированы прочнейшей синтетической нитью. Выдерживают широкий температурный диапазон без потери эластичности и прочности. В работе не скручиваются и не перегибаются. Совместимы со всеми элементами полива GRINDA и прочими современными поливочными системами.

Отзывы о товаре Шланг поливочный GRINDA Comfort, 3/4?, 50 м, 25 атм, трёхслойный, армированный(8-429003-3/4-50)




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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Китай
Описание
Шланги GRINDA, изготовленные из качественного ПВХ, армированы прочнейшей синтетической нитью. Выдерживают широкий температурный диапазон без потери эластичности и прочности. В работе не скручиваются и не перегибаются. Совместимы со всеми элементами полива GRINDA и прочими современными поливочными системами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шланг поливочный GRINDA Comfort, 3/4?, 50 м, 25 атм, трёхслойный, армированный(8-429003-3/4-50) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2760 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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