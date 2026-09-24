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Система капельного поливаGRINDA 1/2?, 9 м, шланг магистральный, площадь полива 6 кв м, расход воды 4л/ч (425270-30) купить с доставкой в Москве
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Система капельного поливаGRINDA 1/2?, 9 м, шланг магистральный, площадь полива 6 кв м, расход воды 4л/ч (425270-30)

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Система капельного поливаGRINDA 1/2?, 9 м, шланг магистральный, площадь полива 6 кв м, расход воды 4л/ч (425270-30)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Площадь полива
0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 250 руб. 
Начислим 36 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697619
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
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Система капельного поливаGRINDA 1/2?, 9 м, шланг магистральный, площадь полива 6 кв м, расход воды 4л/ч (425270-30)
2 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Площадь полива
0
Форма участка полива
произвольная
Забор воды
от водопровода
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Количество растений
30
Ширина, см
40
Высота, см
41
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х40х13
Вес, кг.
1.52

Описание товара Система капельного поливаGRINDA 1/2?, 9 м, шланг магистральный, площадь полива 6 кв м, расход воды 4л/ч (425270-30)

Система капельного полива от водопровода GRINDA 30 растений 425270-30 необходима для организации капельного орошения в открытом грунте или теплице. Повышает урожайность и скорость созревания плодов. Набор включает в себя все необходимое для капельного полива 30 растений.

Отзывы о товаре Система капельного поливаGRINDA 1/2?, 9 м, шланг магистральный, площадь полива 6 кв м, расход воды 4л/ч (425270-30)




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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Площадь полива
0
Форма участка полива
произвольная
Забор воды
от водопровода
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Количество растений
30
Ширина, см
40
Высота, см
41
Страна производитель
Китай
Описание
Система капельного полива от водопровода GRINDA 30 растений 425270-30 необходима для организации капельного орошения в открытом грунте или теплице. Повышает урожайность и скорость созревания плодов. Набор включает в себя все необходимое для капельного полива 30 растений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Система капельного поливаGRINDA 1/2?, 9 м, шланг магистральный, площадь полива 6 кв м, расход воды 4л/ч (425270-30) - купить по цене 2250 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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