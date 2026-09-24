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Шланг поливочный GRINDA ULTRA 6, 1?, 25 м, 20 атм, шестислойный, двойное армирование, PROLine (429009-1-25) купить с доставкой в Москве
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Шланг поливочный GRINDA ULTRA 6, 1?, 25 м, 20 атм, шестислойный, двойное армирование, PROLine (429009-1-25)

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Шланг поливочный GRINDA ULTRA 6, 1?, 25 м, 20 атм, шестислойный, двойное армирование, PROLine (429009-1-25) - фото 1
Шланг поливочный GRINDA ULTRA 6, 1?, 25 м, 20 атм, шестислойный, двойное армирование, PROLine (429009-1-25) - фото 2
Шланг поливочный GRINDA ULTRA 6, 1?, 25 м, 20 атм, шестислойный, двойное армирование, PROLine (429009-1-25) - фото 3
Шланг поливочный GRINDA ULTRA 6, 1?, 25 м, 20 атм, шестислойный, двойное армирование, PROLine (429009-1-25) - фото 4
Шланг поливочный GRINDA ULTRA 6, 1?, 25 м, 20 атм, шестислойный, двойное армирование, PROLine (429009-1-25) - фото 5
Шланг поливочный GRINDA ULTRA 6, 1?, 25 м, 20 атм, шестислойный, двойное армирование, PROLine (429009-1-25) - фото 6
Шланг поливочный GRINDA ULTRA 6, 1?, 25 м, 20 атм, шестислойный, двойное армирование, PROLine (429009-1-25) - фото 7
Шланг поливочный GRINDA ULTRA 6, 1?, 25 м, 20 атм, шестислойный, двойное армирование, PROLine (429009-1-25) - фото 8
Шланг поливочный GRINDA ULTRA 6, 1?, 25 м, 20 атм, шестислойный, двойное армирование, PROLine (429009-1-25) - фото 9
Шланг поливочный GRINDA ULTRA 6, 1?, 25 м, 20 атм, шестислойный, двойное армирование, PROLine (429009-1-25) - фото 10
Шланг поливочный GRINDA ULTRA 6, 1?, 25 м, 20 атм, шестислойный, двойное армирование, PROLine (429009-1-25) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип шланга
армированный
Материал
термоэластопласт
Диаметр (дюйм)
1/2
Max давление, Бар
30
  • Шланг поливочный GRINDA ULTRA 6, 1?, 25 м, 20 атм, шестислойный, двойное армирование, PROLine (429009-1-25) - фото 1
  • Шланг поливочный GRINDA ULTRA 6, 1?, 25 м, 20 атм, шестислойный, двойное армирование, PROLine (429009-1-25) - фото 2
  • Шланг поливочный GRINDA ULTRA 6, 1?, 25 м, 20 атм, шестислойный, двойное армирование, PROLine (429009-1-25) - фото 3
  • Шланг поливочный GRINDA ULTRA 6, 1?, 25 м, 20 атм, шестислойный, двойное армирование, PROLine (429009-1-25) - фото 4
  • Шланг поливочный GRINDA ULTRA 6, 1?, 25 м, 20 атм, шестислойный, двойное армирование, PROLine (429009-1-25) - фото 5
  • Шланг поливочный GRINDA ULTRA 6, 1?, 25 м, 20 атм, шестислойный, двойное армирование, PROLine (429009-1-25) - фото 6
  • Шланг поливочный GRINDA ULTRA 6, 1?, 25 м, 20 атм, шестислойный, двойное армирование, PROLine (429009-1-25) - фото 7
  • Шланг поливочный GRINDA ULTRA 6, 1?, 25 м, 20 атм, шестислойный, двойное армирование, PROLine (429009-1-25) - фото 8
  • Шланг поливочный GRINDA ULTRA 6, 1?, 25 м, 20 атм, шестислойный, двойное армирование, PROLine (429009-1-25) - фото 9
  • Шланг поливочный GRINDA ULTRA 6, 1?, 25 м, 20 атм, шестислойный, двойное армирование, PROLine (429009-1-25) - фото 10
  • Шланг поливочный GRINDA ULTRA 6, 1?, 25 м, 20 атм, шестислойный, двойное армирование, PROLine (429009-1-25) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб. 
Начислим 86 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697447
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шланг поливочный GRINDA ULTRA 6, 1?, 25 м, 20 атм, шестислойный, двойное армирование, PROLine (429009-1-25)
5 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип шланга
армированный
Материал
термоэластопласт
Диаметр (дюйм)
1/2
Толщина стенки шланга, мм
3.2
Max давление, Бар
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х55х20
Вес, кг.
13

Описание товара Шланг поливочный GRINDA ULTRA 6, 1?, 25 м, 20 атм, шестислойный, двойное армирование, PROLine (429009-1-25)

Поливочный шестислойный шланг GRINDA Proline ultra 6 1/2", 25 м, 30 атм, двойное армирование 429009-1/2-25 используется на садово-огородных участках при проведении поливочных или иных работ, требующих водоснабжения. Профессиональные шланги серии GRINDA PRO-LINE отличаются особой прочностью и надёжностью. При этом сохраняют гибкость и эластичность в широчайшем температурном диапазоне. Не перегибаются и не перекручиваются при использовании. Защищены от ультрафиолетовых лучей и не содержат вредных для окружающей среды тяжёлых металлов.

Отзывы о товаре Шланг поливочный GRINDA ULTRA 6, 1?, 25 м, 20 атм, шестислойный, двойное армирование, PROLine (429009-1-25)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Тип шланга
армированный
Материал
термоэластопласт
Диаметр (дюйм)
1/2
Толщина стенки шланга, мм
3.2
Max давление, Бар
30
Страна производитель
Китай
Описание
Поливочный шестислойный шланг GRINDA Proline ultra 6 1/2", 25 м, 30 атм, двойное армирование 429009-1/2-25 используется на садово-огородных участках при проведении поливочных или иных работ, требующих водоснабжения. Профессиональные шланги серии GRINDA PRO-LINE отличаются особой прочностью и надёжностью. При этом сохраняют гибкость и эластичность в широчайшем температурном диапазоне. Не перегибаются и не перекручиваются при использовании. Защищены от ультрафиолетовых лучей и не содержат вредных для окружающей среды тяжёлых металлов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шланг поливочный GRINDA ULTRA 6, 1?, 25 м, 20 атм, шестислойный, двойное армирование, PROLine (429009-1-25) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5360 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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