Конвектор Zilon Комфорт 3.0 ZHC-1500 SR3.0
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Характеристики
Описание товара Конвектор Zilon Комфорт 3.0 ZHC-1500 SR3.0
Организовать уют и тепло в жилом помещении или на обогреть административный объект поможет электрический конвектор Zilon (Зилон) ZHC-1500 SR3.0. Устройство оснащено передовой высокотехнологичной комплектацией, благодаря которой отличается устойчивостью к резким перепадам напряжения, не подвержено перегреву и совершенно не производит какого-либо шума. Ультрасовременные электрические конвекторы Zilon серии ZHC – это линейка элегантных высокотехнологичных бытовых устройств, отличающихся мощностью работы и функциональным оснащением. Все представленные обогреватели отлично подготовлены для современных условий эксплуатации, оборудованы передовыми системами защиты и выполнены в корпусах из высококачественных материалов.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Теги товара: 1500 вт
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Теги товара: 1500 вт
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