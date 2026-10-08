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Ультразвуковой увлажнитель с электронным управлением серии TAIKO USH-TKE7251WC купить с доставкой в Москве
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Ультразвуковой увлажнитель с электронным управлением серии TAIKO USH-TKE7251WC

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Ультразвуковой увлажнитель с электронным управлением серии TAIKO USH-TKE7251WC - фото 1
Ультразвуковой увлажнитель с электронным управлением серии TAIKO USH-TKE7251WC - фото 2
Ультразвуковой увлажнитель с электронным управлением серии TAIKO USH-TKE7251WC - фото 3
Ультразвуковой увлажнитель с электронным управлением серии TAIKO USH-TKE7251WC - фото 4
Ультразвуковой увлажнитель с электронным управлением серии TAIKO USH-TKE7251WC - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Увлажнитель воздуха
  • Ультразвуковой увлажнитель с электронным управлением серии TAIKO USH-TKE7251WC - фото 1
  • Ультразвуковой увлажнитель с электронным управлением серии TAIKO USH-TKE7251WC - фото 2
  • Ультразвуковой увлажнитель с электронным управлением серии TAIKO USH-TKE7251WC - фото 3
  • Ультразвуковой увлажнитель с электронным управлением серии TAIKO USH-TKE7251WC - фото 4
  • Ультразвуковой увлажнитель с электронным управлением серии TAIKO USH-TKE7251WC - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 697275
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Характеристики

Бренд
Funai
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Вес, кг.
2.08

Описание товара Ультразвуковой увлажнитель с электронным управлением серии TAIKO USH-TKE7251WC

Увлажнитель воздуха TAIKO обладает уникальной системой подачи воды на мембрану. Забор воды из резервуара осуществляется через фильтр, который удерживает крупные частицы пыли, шерсть, пух. Очищенная вода попадает на мембрану. Фильтр минимизирует загрязнение мембраны и продлевает срок её службы.

Отзывы о товаре Ультразвуковой увлажнитель с электронным управлением серии TAIKO USH-TKE7251WC




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Характеристики
Бренд
Funai
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Описание
Увлажнитель воздуха TAIKO обладает уникальной системой подачи воды на мембрану. Забор воды из резервуара осуществляется через фильтр, который удерживает крупные частицы пыли, шерсть, пух. Очищенная вода попадает на мембрану. Фильтр минимизирует загрязнение мембраны и продлевает срок её службы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ультразвуковой увлажнитель с электронным управлением серии TAIKO USH-TKE7251WC - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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