Маркер-краска ЗУБР МК-200 белый, 1мм (06326-8)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Малярно-штукатурный инструмент
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
90 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 697243
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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Малярно-штукатурный инструмент
Размеры в упаковке, см
13х1х1
Вес, г.
10
Описание товара Маркер-краска ЗУБР МК-200 белый, 1мм (06326-8)
Маркер-краска ЗУБР Профессионал МК-200 круглый наконечник, 1-2 мм, белый 06326-8 наполнен жидкой быстросохнущей краской, подходит практически для любой поверхности. Безопасен для человека, поскольку не имеет в составе токсичных веществ, таких как ксилол. Данный маркер не смывается водой, не выгорает на солнце и устойчив к температурным перепадам.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Малярно-штукатурный инструмент
Маркер-краска ЗУБР Профессионал МК-200 круглый наконечник, 1-2 мм, белый 06326-8 наполнен жидкой быстросохнущей краской, подходит практически для любой поверхности. Безопасен для человека, поскольку не имеет в составе токсичных веществ, таких как ксилол. Данный маркер не смывается водой, не выгорает на солнце и устойчив к температурным перепадам.
Маркер-краска ЗУБР МК-200 белый, 1мм (06326-8) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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