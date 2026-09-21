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Характеристики
Тип товара
Перчатки садовые
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
60 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 697241
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Описание товара Перчатки ЗУБР х2 ЗАЩИТА, S-M, х/б с двойным латексным обливом, повышенной износостойкости, 13 класс (11459-S)
ЗУБР х2 Защита Перчатки с двойным латексным обливом S-M, эластичные, натуральный хлопок, перчатки с двойным латексным обливом 11459-S защищают руки от загрязнений и механических повреждений во время строительных, погрузо-разгрузочных, упаковочных и других видов работ. Изготовлены из натурального хлопка, благодаря чему происходит естественный воздухообмен, и руки чувствуют себя комфортно. Двойная обливная ладонь из латекса обеспечивает дополнительную защиту, предохраняет перчатки от быстрого истирания и улучшает сцепление с предметами. Перчатки имеют удлиненные манжеты, что увеличивает безопасность при работе. Повышенная плотность вязки по 13 классу гарантирует их прочность и стойкость к истиранию.
ЗУБР х2 Защита Перчатки с двойным латексным обливом S-M, эластичные, натуральный хлопок, перчатки с двойным латексным обливом 11459-S защищают руки от загрязнений и механических повреждений во время строительных, погрузо-разгрузочных, упаковочных и других видов работ. Изготовлены из натурального хлопка, благодаря чему происходит естественный воздухообмен, и руки чувствуют себя комфортно. Двойная обливная ладонь из латекса обеспечивает дополнительную защиту, предохраняет перчатки от быстрого истирания и улучшает сцепление с предметами. Перчатки имеют удлиненные манжеты, что увеличивает безопасность при работе. Повышенная плотность вязки по 13 классу гарантирует их прочность и стойкость к истиранию.
Перчатки ЗУБР х2 ЗАЩИТА, S-M, х/б с двойным латексным обливом, повышенной износостойкости, 13 класс (11459-S) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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