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Мультирезка Energy EN-147 Pro 7 в 1, цвет черный купить с доставкой в Москве
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Мультирезка Energy EN-147 Pro 7 в 1, цвет черный

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Мультирезка Energy EN-147 Pro 7 в 1, цвет черный - фото 1
Мультирезка Energy EN-147 Pro 7 в 1, цвет черный - фото 2
Мультирезка Energy EN-147 Pro 7 в 1, цвет черный - фото 3
Мультирезка Energy EN-147 Pro 7 в 1, цвет черный - фото 4
Мультирезка Energy EN-147 Pro 7 в 1, цвет черный - фото 5
Мультирезка Energy EN-147 Pro 7 в 1, цвет черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Овощерезка
  • Мультирезка Energy EN-147 Pro 7 в 1, цвет черный - фото 1
  • Мультирезка Energy EN-147 Pro 7 в 1, цвет черный - фото 2
  • Мультирезка Energy EN-147 Pro 7 в 1, цвет черный - фото 3
  • Мультирезка Energy EN-147 Pro 7 в 1, цвет черный - фото 4
  • Мультирезка Energy EN-147 Pro 7 в 1, цвет черный - фото 5
  • Мультирезка Energy EN-147 Pro 7 в 1, цвет черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 690 руб. 
Начислим 455 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697166
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мультирезка Energy EN-147 Pro 7 в 1, цвет черный
6 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Energy
Тип товара
Овощерезка
Дополнительно
импульсный переключатель для безопасной работы
Мощность
150
Особенности
большой загрузочный отсек диаметром 76 мм, специальная конструкция для хранения аксессуаров, силиконовая вставка на корпусе, щетка для очистки в комплекте
Страна производства
Китай
Насадки
для нарезки кубиками, для шинковки, для очень толстых ломтиков, для толстых ломтиков, для тонких ломтиков, для крупной соломки, для мелкой соломки
Количество насадок
7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х25х24
Вес, кг.
3.52

Описание товара Мультирезка Energy EN-147 Pro 7 в 1, цвет черный

Электрическая мультирезка (электротерка) в черном пластиковом корпусе, разработанная для быстрого измельчения, шинковки и фигурной нарезки овощей, фруктов и других твердых продуктов. Прибор заменяет кухонный комбайн при заготовке салатов и супов, экономя время на ручной нарезке.

Отзывы о товаре Мультирезка Energy EN-147 Pro 7 в 1, цвет черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Energy
Тип товара
Овощерезка
Дополнительно
импульсный переключатель для безопасной работы
Мощность
150
Особенности
большой загрузочный отсек диаметром 76 мм, специальная конструкция для хранения аксессуаров, силиконовая вставка на корпусе, щетка для очистки в комплекте
Страна производства
Китай
Насадки
для нарезки кубиками, для шинковки, для очень толстых ломтиков, для толстых ломтиков, для тонких ломтиков, для крупной соломки, для мелкой соломки
Количество насадок
7
Страна производитель
Китай
Описание
Электрическая мультирезка (электротерка) в черном пластиковом корпусе, разработанная для быстрого измельчения, шинковки и фигурной нарезки овощей, фруктов и других твердых продуктов. Прибор заменяет кухонный комбайн при заготовке салатов и супов, экономя время на ручной нарезке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мультирезка Energy EN-147 Pro 7 в 1, цвет черный - по цене 6690 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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