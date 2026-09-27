Духовка электрическая ENERGY GT-09A-W (650 Вт, 9л)
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Характеристики
Описание товара Духовка электрическая ENERGY GT-09A-W (650 Вт, 9л)
Мини-печь Energy GT-09A-W (650 Вт, 9л) (105496) идеально вписывается в повседневную рутину на небольшой кухне, где нужно быстро приготовить ужин или разогреть блюдо без лишних хлопот. Эта электропечь для кухни нагревается оперативно, достигая рабочих температур от +60 до +230C, что позволяет сократить время на готовку и сохранить полезные свойства продуктов. С тремя режимами нагрева верхним, нижним или комбинированным вы легко подберете оптимальный вариант для запекания мяса, выпечки или разморозки, а встроенный таймер поможет избежать пересушивания еды. Мини печь электрическая отличается компактными габаритами 380x275x220 мм и весом всего 2,8 кг, что делает её удобной для хранения в шкафу или на полке. Электропечь мини оснащена эмалированным покрытием внутри камеры объёмом 9 л, которое упрощает уход после использования достаточно протереть влажной тканью. Защита от перегрева обеспечивает стабильную работу при мощности 650 Вт и напряжении 220 В, минимизируя риски и позволяя запускать её без постоянного присмотра, особенно в плотном графике дня. Электропечь для кухни Energy подойдёт семьям с ограниченным пространством или пожилым людям, ценящим простоту никаких сложных настроек, только базовые функции для здорового приготовления без микроволн. Мини печь настольная справится с задачами вроде поджаривания овощей или тостов, освобождая основную плиту для больших порций. В итоге, такая модель гарантирует надёжность в быту, где важны безопасность и эффективность без лишних вложений времени.
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