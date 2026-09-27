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Духовка электрическая ENERGY GT-09A-W (650 Вт, 9л) купить с доставкой в Москве
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Духовка электрическая ENERGY GT-09A-W (650 Вт, 9л)

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Духовка электрическая ENERGY GT-09A-W (650 Вт, 9л) - фото 1
Духовка электрическая ENERGY GT-09A-W (650 Вт, 9л) - фото 2
Духовка электрическая ENERGY GT-09A-W (650 Вт, 9л) - фото 3
Духовка электрическая ENERGY GT-09A-W (650 Вт, 9л) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Минипечи
Вертел
нет
Цвет
белый
Внутренний объем духовки, л
9
Минимальная температура
60 °C
Максимальная температура
230 °C
Количество конфорок
нет
Мощность духовки
650
  • Духовка электрическая ENERGY GT-09A-W (650 Вт, 9л) - фото 1
  • Духовка электрическая ENERGY GT-09A-W (650 Вт, 9л) - фото 2
  • Духовка электрическая ENERGY GT-09A-W (650 Вт, 9л) - фото 3
  • Духовка электрическая ENERGY GT-09A-W (650 Вт, 9л) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 690 руб. 
Начислим 203 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697133
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Духовка электрическая ENERGY GT-09A-W (650 Вт, 9л)
2 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Energy
Тип товара
Минипечи
Вертел
нет
Цвет
белый
Внутренний объем духовки, л
9
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Минимальная температура
60 °C
Максимальная температура
230 °C
Количество конфорок
нет
Управление
механическое
Управление со смартфона
Нет
Мощность духовки
650
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х28х22
Вес, кг.
2.73

Описание товара Духовка электрическая ENERGY GT-09A-W (650 Вт, 9л)

Мини-печь Energy GT-09A-W (650 Вт, 9л) (105496) идеально вписывается в повседневную рутину на небольшой кухне, где нужно быстро приготовить ужин или разогреть блюдо без лишних хлопот. Эта электропечь для кухни нагревается оперативно, достигая рабочих температур от +60 до +230C, что позволяет сократить время на готовку и сохранить полезные свойства продуктов. С тремя режимами нагрева верхним, нижним или комбинированным вы легко подберете оптимальный вариант для запекания мяса, выпечки или разморозки, а встроенный таймер поможет избежать пересушивания еды. Мини печь электрическая отличается компактными габаритами 380x275x220 мм и весом всего 2,8 кг, что делает её удобной для хранения в шкафу или на полке. Электропечь мини оснащена эмалированным покрытием внутри камеры объёмом 9 л, которое упрощает уход после использования достаточно протереть влажной тканью. Защита от перегрева обеспечивает стабильную работу при мощности 650 Вт и напряжении 220 В, минимизируя риски и позволяя запускать её без постоянного присмотра, особенно в плотном графике дня. Электропечь для кухни Energy подойдёт семьям с ограниченным пространством или пожилым людям, ценящим простоту никаких сложных настроек, только базовые функции для здорового приготовления без микроволн. Мини печь настольная справится с задачами вроде поджаривания овощей или тостов, освобождая основную плиту для больших порций. В итоге, такая модель гарантирует надёжность в быту, где важны безопасность и эффективность без лишних вложений времени.

Отзывы о товаре Духовка электрическая ENERGY GT-09A-W (650 Вт, 9л)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Energy
Тип товара
Минипечи
Вертел
нет
Цвет
белый
Внутренний объем духовки, л
9
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Минимальная температура
60 °C
Максимальная температура
230 °C
Количество конфорок
нет
Управление
механическое
Управление со смартфона
Нет
Мощность духовки
650
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мини-печь Energy GT-09A-W (650 Вт, 9л) (105496) идеально вписывается в повседневную рутину на небольшой кухне, где нужно быстро приготовить ужин или разогреть блюдо без лишних хлопот. Эта электропечь для кухни нагревается оперативно, достигая рабочих температур от +60 до +230C, что позволяет сократить время на готовку и сохранить полезные свойства продуктов. С тремя режимами нагрева верхним, нижним или комбинированным вы легко подберете оптимальный вариант для запекания мяса, выпечки или разморозки, а встроенный таймер поможет избежать пересушивания еды. Мини печь электрическая отличается компактными габаритами 380x275x220 мм и весом всего 2,8 кг, что делает её удобной для хранения в шкафу или на полке. Электропечь мини оснащена эмалированным покрытием внутри камеры объёмом 9 л, которое упрощает уход после использования достаточно протереть влажной тканью. Защита от перегрева обеспечивает стабильную работу при мощности 650 Вт и напряжении 220 В, минимизируя риски и позволяя запускать её без постоянного присмотра, особенно в плотном графике дня. Электропечь для кухни Energy подойдёт семьям с ограниченным пространством или пожилым людям, ценящим простоту никаких сложных настроек, только базовые функции для здорового приготовления без микроволн. Мини печь настольная справится с задачами вроде поджаривания овощей или тостов, освобождая основную плиту для больших порций. В итоге, такая модель гарантирует надёжность в быту, где важны безопасность и эффективность без лишних вложений времени.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Духовка электрическая ENERGY GT-09A-W (650 Вт, 9л) - стоимость товара 2690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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