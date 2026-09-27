Вафельница ENERGY EN-224, 1200Вт, классическая вафля, конус для рожков
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вафельница
Тип выпечки
тонкие вафли
Мощность, Вт
1200
Цвет
белый
Количество порций
1
Регулировка температуры
да
Количество режимов
1
Диаметр выпечки
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 910 руб.
В наличии
Код товара: 697124
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 910 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вафельница
Тип выпечки
тонкие вафли
Мощность, Вт
1200
Цвет
белый
Комлектация
вафельница, конус для формирования рожков, инструкция, упаковка
Количество порций
1
Регулировка температуры
да
Вид панели для вафель
тонкие
Количество режимов
1
Диаметр выпечки
20
Антипригарное покрытие
да
Таймер
нет
Защита от перегрева
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х23х12
Вес, кг.
1.48
Описание товара Вафельница ENERGY EN-224, 1200Вт, классическая вафля, конус для рожков
Вафельница Energy EN-224 - это сочетание отличного качества изготовления и стильный дизайн. Модель предназначена для выпекания вкуснейших хрустящих вафель и рожков, поэтому она отлично подойдет для приготовления завтраков или десертов. Благодаря мощности 1200 Вт и пластинам с антипригарным покрытием, устройство приготовит ваше любимое блюдо в считанные минуты.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Вафельница
Тип выпечки
тонкие вафли
Мощность, Вт
1200
Цвет
белый
Комлектация
вафельница, конус для формирования рожков, инструкция, упаковка
Количество порций
1
Регулировка температуры
да
Вид панели для вафель
тонкие
Количество режимов
1
Диаметр выпечки
20
Антипригарное покрытие
да
Развернуть
Таймер
нет
Защита от перегрева
нет
Страна производитель
Китай
Вафельница Energy EN-224 - это сочетание отличного качества изготовления и стильный дизайн. Модель предназначена для выпекания вкуснейших хрустящих вафель и рожков, поэтому она отлично подойдет для приготовления завтраков или десертов. Благодаря мощности 1200 Вт и пластинам с антипригарным покрытием, устройство приготовит ваше любимое блюдо в считанные минуты.
Вафельница ENERGY EN-224, 1200Вт, классическая вафля, конус для рожков - стоимость товара 1910 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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