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Перчатки ЗУБР МОНТАЖНИК, XL (10), профессиональные комбинированные, для тяжелых мех. работ, антивибрационные, Профессионал (11475-XL) купить с доставкой в Москве
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Перчатки ЗУБР МОНТАЖНИК, XL (10), профессиональные комбинированные, для тяжелых мех. работ, антивибрационные, Профессионал (11475-XL)

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Перчатки ЗУБР МОНТАЖНИК, XL (10), профессиональные комбинированные, для тяжелых мех. работ, антивибрационные, Профессионал (11475-XL) - фото 1
Перчатки ЗУБР МОНТАЖНИК, XL (10), профессиональные комбинированные, для тяжелых мех. работ, антивибрационные, Профессионал (11475-XL) - фото 2
Перчатки ЗУБР МОНТАЖНИК, XL (10), профессиональные комбинированные, для тяжелых мех. работ, антивибрационные, Профессионал (11475-XL) - фото 3
Перчатки ЗУБР МОНТАЖНИК, XL (10), профессиональные комбинированные, для тяжелых мех. работ, антивибрационные, Профессионал (11475-XL) - фото 4
Перчатки ЗУБР МОНТАЖНИК, XL (10), профессиональные комбинированные, для тяжелых мех. работ, антивибрационные, Профессионал (11475-XL) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перчатки
  • Перчатки ЗУБР МОНТАЖНИК, XL (10), профессиональные комбинированные, для тяжелых мех. работ, антивибрационные, Профессионал (11475-XL) - фото 1
  • Перчатки ЗУБР МОНТАЖНИК, XL (10), профессиональные комбинированные, для тяжелых мех. работ, антивибрационные, Профессионал (11475-XL) - фото 2
  • Перчатки ЗУБР МОНТАЖНИК, XL (10), профессиональные комбинированные, для тяжелых мех. работ, антивибрационные, Профессионал (11475-XL) - фото 3
  • Перчатки ЗУБР МОНТАЖНИК, XL (10), профессиональные комбинированные, для тяжелых мех. работ, антивибрационные, Профессионал (11475-XL) - фото 4
  • Перчатки ЗУБР МОНТАЖНИК, XL (10), профессиональные комбинированные, для тяжелых мех. работ, антивибрационные, Профессионал (11475-XL) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
1 120 руб.  1 630 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697104
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Загружаем...
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Перчатки ЗУБР МОНТАЖНИК, XL (10), профессиональные комбинированные, для тяжелых мех. работ, антивибрационные, Профессионал (11475-XL)
1 120 руб. -31%
1 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Перчатки
Пол
мужской
Материал
искусственная кожа, полиэстер
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х14х3
Вес, г.
100

Описание товара Перчатки ЗУБР МОНТАЖНИК, XL (10), профессиональные комбинированные, для тяжелых мех. работ, антивибрационные, Профессионал (11475-XL)

Профессиональные комбинированные перчатки ЗУБР Монтажник 11475-XL предназначены для выполнения механических работ в тяжелых условиях. Анатомическая форма обеспечивает повышенный комфорт во время работы. Элементы на ладонях защищают от вибрации. Эластичная вставка на тыльной стороне ладони создает максимальное удобство. Застежка на липучке надежно фиксирует перчатку на руке.

Отзывы о товаре Перчатки ЗУБР МОНТАЖНИК, XL (10), профессиональные комбинированные, для тяжелых мех. работ, антивибрационные, Профессионал (11475-XL)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Перчатки
Пол
мужской
Материал
искусственная кожа, полиэстер
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональные комбинированные перчатки ЗУБР Монтажник 11475-XL предназначены для выполнения механических работ в тяжелых условиях. Анатомическая форма обеспечивает повышенный комфорт во время работы. Элементы на ладонях защищают от вибрации. Эластичная вставка на тыльной стороне ладони создает максимальное удобство. Застежка на липучке надежно фиксирует перчатку на руке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Перчатки ЗУБР МОНТАЖНИК, XL (10), профессиональные комбинированные, для тяжелых мех. работ, антивибрационные, Профессионал (11475-XL) - стоимость товара 1120 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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