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Перчатки ЗУБР МОНТАЖНИК, L (9), профессиональные комбинированные, для тяжелых мех. работ, антивибрационные, Профессионал (11475-L) купить с доставкой в Москве
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Перчатки ЗУБР МОНТАЖНИК, L (9), профессиональные комбинированные, для тяжелых мех. работ, антивибрационные, Профессионал (11475-L)

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Перчатки ЗУБР МОНТАЖНИК, L (9), профессиональные комбинированные, для тяжелых мех. работ, антивибрационные, Профессионал (11475-L) - фото 1
Перчатки ЗУБР МОНТАЖНИК, L (9), профессиональные комбинированные, для тяжелых мех. работ, антивибрационные, Профессионал (11475-L) - фото 2
Перчатки ЗУБР МОНТАЖНИК, L (9), профессиональные комбинированные, для тяжелых мех. работ, антивибрационные, Профессионал (11475-L) - фото 3
Перчатки ЗУБР МОНТАЖНИК, L (9), профессиональные комбинированные, для тяжелых мех. работ, антивибрационные, Профессионал (11475-L) - фото 4
Перчатки ЗУБР МОНТАЖНИК, L (9), профессиональные комбинированные, для тяжелых мех. работ, антивибрационные, Профессионал (11475-L) - фото 5
Перчатки ЗУБР МОНТАЖНИК, L (9), профессиональные комбинированные, для тяжелых мех. работ, антивибрационные, Профессионал (11475-L) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перчатки
  • Перчатки ЗУБР МОНТАЖНИК, L (9), профессиональные комбинированные, для тяжелых мех. работ, антивибрационные, Профессионал (11475-L) - фото 1
  • Перчатки ЗУБР МОНТАЖНИК, L (9), профессиональные комбинированные, для тяжелых мех. работ, антивибрационные, Профессионал (11475-L) - фото 2
  • Перчатки ЗУБР МОНТАЖНИК, L (9), профессиональные комбинированные, для тяжелых мех. работ, антивибрационные, Профессионал (11475-L) - фото 3
  • Перчатки ЗУБР МОНТАЖНИК, L (9), профессиональные комбинированные, для тяжелых мех. работ, антивибрационные, Профессионал (11475-L) - фото 4
  • Перчатки ЗУБР МОНТАЖНИК, L (9), профессиональные комбинированные, для тяжелых мех. работ, антивибрационные, Профессионал (11475-L) - фото 5
  • Перчатки ЗУБР МОНТАЖНИК, L (9), профессиональные комбинированные, для тяжелых мех. работ, антивибрационные, Профессионал (11475-L) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 120 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697103
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Перчатки ЗУБР МОНТАЖНИК, L (9), профессиональные комбинированные, для тяжелых мех. работ, антивибрационные, Профессионал (11475-L)
1 120 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Перчатки
Пол
мужской
Цвет
синий, черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х11х3
Вес, г.
100

Описание товара Перчатки ЗУБР МОНТАЖНИК, L (9), профессиональные комбинированные, для тяжелых мех. работ, антивибрационные, Профессионал (11475-L)

Перчатки предназначены для защиты от общих производственных загрязнений и скольжения. Пригодятся при проведении различных работ с ручным, электро- и садовым инструментом. Профессиональные рабочие перчатки гарантируют высокую степень защиты рук при выполнении разного вида работ Повышенная защита от механических воздействий Демпфирующие элементы на ладони защищают от вибрациинет Эластичная вставка на тыльной строне ладони для маскимального комфорта Двойные плоские швы и анатомичская форма перчаток обеспечивают повышенный комфорт при выполнении работ Застежка-липучка надежно фиксирует перчатку на руке и предупреждает попадание грязи внутрь

Отзывы о товаре Перчатки ЗУБР МОНТАЖНИК, L (9), профессиональные комбинированные, для тяжелых мех. работ, антивибрационные, Профессионал (11475-L)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Перчатки
Пол
мужской
Цвет
синий, черный
Страна производитель
Китай
Описание
Перчатки предназначены для защиты от общих производственных загрязнений и скольжения. Пригодятся при проведении различных работ с ручным, электро- и садовым инструментом. Профессиональные рабочие перчатки гарантируют высокую степень защиты рук при выполнении разного вида работ Повышенная защита от механических воздействий Демпфирующие элементы на ладони защищают от вибрациинет Эластичная вставка на тыльной строне ладони для маскимального комфорта Двойные плоские швы и анатомичская форма перчаток обеспечивают повышенный комфорт при выполнении работ Застежка-липучка надежно фиксирует перчатку на руке и предупреждает попадание грязи внутрь
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Перчатки ЗУБР МОНТАЖНИК, L (9), профессиональные комбинированные, для тяжелых мех. работ, антивибрационные, Профессионал (11475-L) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1120 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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