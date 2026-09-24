Перчатки ЗУБР МОНТАЖНИК, L (9), профессиональные комбинированные, для тяжелых мех. работ, антивибрационные, Профессионал (11475-L)
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Характеристики
Тип товара
Перчатки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 120 руб.
В наличии
Код товара: 697103
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1 120 руб.
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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Перчатки
Пол
мужской
Цвет
синий, черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х11х3
Вес, г.
100
Описание товара Перчатки ЗУБР МОНТАЖНИК, L (9), профессиональные комбинированные, для тяжелых мех. работ, антивибрационные, Профессионал (11475-L)
Перчатки предназначены для защиты от общих производственных загрязнений и скольжения. Пригодятся при проведении различных работ с ручным, электро- и садовым инструментом. Профессиональные рабочие перчатки гарантируют высокую степень защиты рук при выполнении разного вида работ Повышенная защита от механических воздействий Демпфирующие элементы на ладони защищают от вибрациинет Эластичная вставка на тыльной строне ладони для маскимального комфорта Двойные плоские швы и анатомичская форма перчаток обеспечивают повышенный комфорт при выполнении работ Застежка-липучка надежно фиксирует перчатку на руке и предупреждает попадание грязи внутрь
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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Бренд
ЗУБР
Тип товара
Перчатки
Пол
мужской
Цвет
синий, черный
Страна производитель
Китай
Перчатки предназначены для защиты от общих производственных загрязнений и скольжения. Пригодятся при проведении различных работ с ручным, электро- и садовым инструментом. Профессиональные рабочие перчатки гарантируют высокую степень защиты рук при выполнении разного вида работ Повышенная защита от механических воздействий Демпфирующие элементы на ладони защищают от вибрациинет Эластичная вставка на тыльной строне ладони для маскимального комфорта Двойные плоские швы и анатомичская форма перчаток обеспечивают повышенный комфорт при выполнении работ Застежка-липучка надежно фиксирует перчатку на руке и предупреждает попадание грязи внутрь
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Перчатки ЗУБР МОНТАЖНИК, L (9), профессиональные комбинированные, для тяжелых мех. работ, антивибрационные, Профессионал (11475-L) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1120 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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