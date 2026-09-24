Перчатки ЗУБР Мастер, XL (10) спилковые рабочие с подкладкой (1135-XL)
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Характеристики
Описание товара Перчатки ЗУБР Мастер, XL (10) спилковые рабочие с подкладкой (1135-XL)
Перчатки Зубр 1135-XL из кожи желтого цвета снабжены подкладкой и предназначены для использования во время осуществления строительных, ремонтных, монтажных, сварочных, садовых работ. Плотный материал, из которого пошита данная пара перчаток, хорошо защищает руки от загрязнений, порезов, несильных ударов, контакта с горячими поверхностями. Такие индивидуальные защитные средства соответствуют размеру XL (10), что позволяет рекомендовать их взрослому пользователю-мужчине. Длина желтых кожаных перчаток Зубр 1135-XL для производственного или хозяйственного или хозяйственного применения позволяет им защищать от негативных воздействий не только кисти рук, но и запястья владельца. Комфортные даже при непрерывном длительном ношении перчатки отличаются как эстетичным внешним видом, так и стойкостью к износу/истиранию, что делает их подходящими для многократного применения.
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Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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