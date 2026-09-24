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Перчатки ЗУБР ЗАХВАТ, L-XL, х/б с текстурированным нитриловым обливом, повышенная износостойкость, 13 класс, 10 пар, Профессионал (11457-K10) купить с доставкой в Москве
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Перчатки ЗУБР ЗАХВАТ, L-XL, х/б с текстурированным нитриловым обливом, повышенная износостойкость, 13 класс, 10 пар, Профессионал (11457-K10)

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Перчатки ЗУБР ЗАХВАТ, L-XL, х/б с текстурированным нитриловым обливом, повышенная износостойкость, 13 класс, 10 пар, Профессионал (11457-K10) - фото 1
Перчатки ЗУБР ЗАХВАТ, L-XL, х/б с текстурированным нитриловым обливом, повышенная износостойкость, 13 класс, 10 пар, Профессионал (11457-K10) - фото 2
Перчатки ЗУБР ЗАХВАТ, L-XL, х/б с текстурированным нитриловым обливом, повышенная износостойкость, 13 класс, 10 пар, Профессионал (11457-K10) - фото 3
Перчатки ЗУБР ЗАХВАТ, L-XL, х/б с текстурированным нитриловым обливом, повышенная износостойкость, 13 класс, 10 пар, Профессионал (11457-K10) - фото 4
Перчатки ЗУБР ЗАХВАТ, L-XL, х/б с текстурированным нитриловым обливом, повышенная износостойкость, 13 класс, 10 пар, Профессионал (11457-K10) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перчатки
  • Перчатки ЗУБР ЗАХВАТ, L-XL, х/б с текстурированным нитриловым обливом, повышенная износостойкость, 13 класс, 10 пар, Профессионал (11457-K10) - фото 1
  • Перчатки ЗУБР ЗАХВАТ, L-XL, х/б с текстурированным нитриловым обливом, повышенная износостойкость, 13 класс, 10 пар, Профессионал (11457-K10) - фото 2
  • Перчатки ЗУБР ЗАХВАТ, L-XL, х/б с текстурированным нитриловым обливом, повышенная износостойкость, 13 класс, 10 пар, Профессионал (11457-K10) - фото 3
  • Перчатки ЗУБР ЗАХВАТ, L-XL, х/б с текстурированным нитриловым обливом, повышенная износостойкость, 13 класс, 10 пар, Профессионал (11457-K10) - фото 4
  • Перчатки ЗУБР ЗАХВАТ, L-XL, х/б с текстурированным нитриловым обливом, повышенная износостойкость, 13 класс, 10 пар, Профессионал (11457-K10) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
810 руб.  1 280 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697100
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Перчатки ЗУБР ЗАХВАТ, L-XL, х/б с текстурированным нитриловым обливом, повышенная износостойкость, 13 класс, 10 пар, Профессионал (11457-K10)
810 руб. -37%
1 280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Перчатки
Пол
женский, мужской
Материал
хлопок, нитрил
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х14
Вес, г.
400

Описание товара Перчатки ЗУБР ЗАХВАТ, L-XL, х/б с текстурированным нитриловым обливом, повышенная износостойкость, 13 класс, 10 пар, Профессионал (11457-K10)

Перчатки с нитриловым обливом ЗУБР Захват, размер L-XL, 10 пар 11457-K10 обладают маслобензостойкостью, подходят для работы с мелкими предметами. Дышащий материал позволяет работать в перчатках продолжительное время. Текстурированное покрытие обеспечивает хорошее сцепление с поверхностью. Являются эластичными, плотно облегают руку.

Отзывы о товаре Перчатки ЗУБР ЗАХВАТ, L-XL, х/б с текстурированным нитриловым обливом, повышенная износостойкость, 13 класс, 10 пар, Профессионал (11457-K10)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Перчатки
Пол
женский, мужской
Материал
хлопок, нитрил
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Описание
Перчатки с нитриловым обливом ЗУБР Захват, размер L-XL, 10 пар 11457-K10 обладают маслобензостойкостью, подходят для работы с мелкими предметами. Дышащий материал позволяет работать в перчатках продолжительное время. Текстурированное покрытие обеспечивает хорошее сцепление с поверхностью. Являются эластичными, плотно облегают руку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Перчатки ЗУБР ЗАХВАТ, L-XL, х/б с текстурированным нитриловым обливом, повышенная износостойкость, 13 класс, 10 пар, Профессионал (11457-K10) – стоимость товара 810 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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