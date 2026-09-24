Перчатки ЗУБР ЗАХВАТ-2 L-XL, х/б с двойным текстурированным нитриловым обливом, повышенная износостойкость, 13 класс, 10пар, Профессионал (11454-K10)
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Характеристики
Тип товара
Перчатки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
950 руб.
В наличии
Код товара: 697099
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950 руб.
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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Перчатки
Пол
женский, мужской
Материал
хлопок
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х12х12
Вес, г.
575
Описание товара Перчатки ЗУБР ЗАХВАТ-2 L-XL, х/б с двойным текстурированным нитриловым обливом, повышенная износостойкость, 13 класс, 10пар, Профессионал (11454-K10)
Перчатки с двойным нитриловым обливом ЗУБР Захват-2, размер L-XL, 10 пар 11454-K10 незаменимы при строительстве, сельскохозяйственных работах, на химических производствах. Защищают руки от механических, химических и термических повреждений, грязи и брызг металла. Двухслойное покрытие обеспечивает повышенную износостойкость. Нитриловое покрытие устойчиво к воздействию нефтепродуктов и смазочных материалов. Выполнены с применением технологии бесшовной вязки, что создает повышенный комфорт при работе.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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Бренд
ЗУБР
Тип товара
Перчатки
Пол
женский, мужской
Материал
хлопок
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Перчатки с двойным нитриловым обливом ЗУБР Захват-2, размер L-XL, 10 пар 11454-K10 незаменимы при строительстве, сельскохозяйственных работах, на химических производствах. Защищают руки от механических, химических и термических повреждений, грязи и брызг металла. Двухслойное покрытие обеспечивает повышенную износостойкость. Нитриловое покрытие устойчиво к воздействию нефтепродуктов и смазочных материалов. Выполнены с применением технологии бесшовной вязки, что создает повышенный комфорт при работе.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Перчатки ЗУБР ЗАХВАТ-2 L-XL, х/б с двойным текстурированным нитриловым обливом, повышенная износостойкость, 13 класс, 10пар, Профессионал (11454-K10) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 950 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Перчатки ЗУБР ЗАХВАТ-2 L-XL, х/б с двойным текстурированным нитриловым обливом, повышенная износостойкость, 13 класс, 10пар, Профессионал (11454-K10)