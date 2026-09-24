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Перчатки KRAFTOOL ULTIMATE р.XL (10), профессиональные комбинированные, работа с сенсорными экранами (11299-XL) купить с доставкой в Москве
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Перчатки KRAFTOOL ULTIMATE р.XL (10), профессиональные комбинированные, работа с сенсорными экранами (11299-XL)

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Перчатки KRAFTOOL ULTIMATE р.XL (10), профессиональные комбинированные, работа с сенсорными экранами (11299-XL) - фото 1
Перчатки KRAFTOOL ULTIMATE р.XL (10), профессиональные комбинированные, работа с сенсорными экранами (11299-XL) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перчатки
  • Перчатки KRAFTOOL ULTIMATE р.XL (10), профессиональные комбинированные, работа с сенсорными экранами (11299-XL) - фото 1
  • Перчатки KRAFTOOL ULTIMATE р.XL (10), профессиональные комбинированные, работа с сенсорными экранами (11299-XL) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 000 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697097
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Перчатки KRAFTOOL ULTIMATE р.XL (10), профессиональные комбинированные, работа с сенсорными экранами (11299-XL)
1 000 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Перчатки
Пол
женский, мужской
Цвет
зеленый, серый, черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х13х2
Вес, г.
120

Описание товара Перчатки KRAFTOOL ULTIMATE р.XL (10), профессиональные комбинированные, работа с сенсорными экранами (11299-XL)

Перчатки рабочие KRAFTOOL предназначены для защиты рук от механических повреждений и общих производственных загрязнений. Повышенная износостойкость обеспечивает долгий срок службы. Высокая стойкость к механическому воздействию. Бесшовный крой ладонной части.

Отзывы о товаре Перчатки KRAFTOOL ULTIMATE р.XL (10), профессиональные комбинированные, работа с сенсорными экранами (11299-XL)




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Перчатки
Пол
женский, мужской
Цвет
зеленый, серый, черный
Страна производитель
Китай
Описание
Перчатки рабочие KRAFTOOL предназначены для защиты рук от механических повреждений и общих производственных загрязнений. Повышенная износостойкость обеспечивает долгий срок службы. Высокая стойкость к механическому воздействию. Бесшовный крой ладонной части.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Перчатки KRAFTOOL ULTIMATE р.XL (10), профессиональные комбинированные, работа с сенсорными экранами (11299-XL) - данный товар вы можете купить по цене 1000 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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