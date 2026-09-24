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Перчатки KRAFTOOL PANZER р.L (9), профессиональные комбинированные, виброзащита, увеличенные противоударные накладки (11298-L) купить с доставкой в Москве
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Перчатки KRAFTOOL PANZER р.L (9), профессиональные комбинированные, виброзащита, увеличенные противоударные накладки (11298-L)

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Перчатки KRAFTOOL PANZER р.L (9), профессиональные комбинированные, виброзащита, увеличенные противоударные накладки (11298-L) - фото 1
Перчатки KRAFTOOL PANZER р.L (9), профессиональные комбинированные, виброзащита, увеличенные противоударные накладки (11298-L) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перчатки
  • Перчатки KRAFTOOL PANZER р.L (9), профессиональные комбинированные, виброзащита, увеличенные противоударные накладки (11298-L) - фото 1
  • Перчатки KRAFTOOL PANZER р.L (9), профессиональные комбинированные, виброзащита, увеличенные противоударные накладки (11298-L) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 390 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697093
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Перчатки KRAFTOOL PANZER р.L (9), профессиональные комбинированные, виброзащита, увеличенные противоударные накладки (11298-L)
1 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Перчатки
Пол
женский, мужской
Цвет
желтый, черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х13х3
Вес, г.
200

Описание товара Перчатки KRAFTOOL PANZER р.L (9), профессиональные комбинированные, виброзащита, увеличенные противоударные накладки (11298-L)

Садовые перчатки Kraftool — надежный помощник для всех любителей садоводства. Изготовленные из качественных материалов, эти перчатки обеспечивают отличную защиту и комфорт во время работы. Яркий желто-черный дизайн не только выделяется своей стильностью, но и служит практическим целям, позволяя легко находить их среди садовых инструментов. Размер L подходит как для женщин, так и для мужчин, обеспечивая универсальность использования. Перчатки идеально облегают руки, не сковывая движений, что позволяет выполнять любые работы с максимальной точностью и удобством. Производством перчаток занимается известный бренд Kraftool, который зарекомендовал себя как производитель высококачественных и долговечных товаров. Сделанные в Китае, эти перчатки сочетают в себе европейские стандарты качества и доступную цену. Незаменимый аксессуар для любого садовода, садовые перчатки Kraftool позаботятся о сохранности ваших рук и добавят яркости в ваши садовые будни.

Отзывы о товаре Перчатки KRAFTOOL PANZER р.L (9), профессиональные комбинированные, виброзащита, увеличенные противоударные накладки (11298-L)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Перчатки
Пол
женский, мужской
Цвет
желтый, черный
Страна производитель
Китай
Описание
Садовые перчатки Kraftool — надежный помощник для всех любителей садоводства. Изготовленные из качественных материалов, эти перчатки обеспечивают отличную защиту и комфорт во время работы. Яркий желто-черный дизайн не только выделяется своей стильностью, но и служит практическим целям, позволяя легко находить их среди садовых инструментов. Размер L подходит как для женщин, так и для мужчин, обеспечивая универсальность использования. Перчатки идеально облегают руки, не сковывая движений, что позволяет выполнять любые работы с максимальной точностью и удобством. Производством перчаток занимается известный бренд Kraftool, который зарекомендовал себя как производитель высококачественных и долговечных товаров. Сделанные в Китае, эти перчатки сочетают в себе европейские стандарты качества и доступную цену. Незаменимый аксессуар для любого садовода, садовые перчатки Kraftool позаботятся о сохранности ваших рук и добавят яркости в ваши садовые будни.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Перчатки KRAFTOOL PANZER р.L (9), профессиональные комбинированные, виброзащита, увеличенные противоударные накладки (11298-L) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1390 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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