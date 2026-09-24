Перчатки KRAFTOOL PANZER р.L (9), профессиональные комбинированные, виброзащита, увеличенные противоударные накладки (11298-L)
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Характеристики
Описание товара Перчатки KRAFTOOL PANZER р.L (9), профессиональные комбинированные, виброзащита, увеличенные противоударные накладки (11298-L)
Садовые перчатки Kraftool — надежный помощник для всех любителей садоводства. Изготовленные из качественных материалов, эти перчатки обеспечивают отличную защиту и комфорт во время работы. Яркий желто-черный дизайн не только выделяется своей стильностью, но и служит практическим целям, позволяя легко находить их среди садовых инструментов. Размер L подходит как для женщин, так и для мужчин, обеспечивая универсальность использования. Перчатки идеально облегают руки, не сковывая движений, что позволяет выполнять любые работы с максимальной точностью и удобством. Производством перчаток занимается известный бренд Kraftool, который зарекомендовал себя как производитель высококачественных и долговечных товаров. Сделанные в Китае, эти перчатки сочетают в себе европейские стандарты качества и доступную цену. Незаменимый аксессуар для любого садовода, садовые перчатки Kraftool позаботятся о сохранности ваших рук и добавят яркости в ваши садовые будни.
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