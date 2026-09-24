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Перчатки KRAFTOOL Extrem, XL (10), профессиональные комбинированные, антивибрационные, противоударные (11287-XL) купить с доставкой в Москве
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Перчатки KRAFTOOL Extrem, XL (10), профессиональные комбинированные, антивибрационные, противоударные (11287-XL)

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Перчатки KRAFTOOL Extrem, XL (10), профессиональные комбинированные, антивибрационные, противоударные (11287-XL) - фото 1
Перчатки KRAFTOOL Extrem, XL (10), профессиональные комбинированные, антивибрационные, противоударные (11287-XL) - фото 2
Перчатки KRAFTOOL Extrem, XL (10), профессиональные комбинированные, антивибрационные, противоударные (11287-XL) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перчатки
  • Перчатки KRAFTOOL Extrem, XL (10), профессиональные комбинированные, антивибрационные, противоударные (11287-XL) - фото 1
  • Перчатки KRAFTOOL Extrem, XL (10), профессиональные комбинированные, антивибрационные, противоударные (11287-XL) - фото 2
  • Перчатки KRAFTOOL Extrem, XL (10), профессиональные комбинированные, антивибрационные, противоударные (11287-XL) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 270 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697092
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Перчатки KRAFTOOL Extrem, XL (10), профессиональные комбинированные, антивибрационные, противоударные (11287-XL)
1 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Перчатки
Пол
женский, мужской
Материал
полиэстер, нейлон,полиуретан, искусственная кожа, ЕВА, термоплстичная резина
Цвет
серый, черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х14х3
Вес, г.
120

Описание товара Перчатки KRAFTOOL Extrem, XL (10), профессиональные комбинированные, антивибрационные, противоударные (11287-XL)

Профессиональные комбинированные перчатки KRAFTOOL Extrem, размер XL, 11287-XL защищают руки от вибрации благодаря демпфирующим элементам на ладони. Специальные пластиковые накладки обеспечивают дополнительную защиту пальцев. Эластичная манжета с застежкой-липучкой надежно фиксирует перчатки на руках. Многослойная сетчатая вставка на тыльной стороне ладони создает отличную воздухопроницаемость. Двойные плоские швы и анатомическая форма перчаток способствуют повышенному комфорту при выполнении работ.

Отзывы о товаре Перчатки KRAFTOOL Extrem, XL (10), профессиональные комбинированные, антивибрационные, противоударные (11287-XL)




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Перчатки
Пол
женский, мужской
Материал
полиэстер, нейлон,полиуретан, искусственная кожа, ЕВА, термоплстичная резина
Цвет
серый, черный
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональные комбинированные перчатки KRAFTOOL Extrem, размер XL, 11287-XL защищают руки от вибрации благодаря демпфирующим элементам на ладони. Специальные пластиковые накладки обеспечивают дополнительную защиту пальцев. Эластичная манжета с застежкой-липучкой надежно фиксирует перчатки на руках. Многослойная сетчатая вставка на тыльной стороне ладони создает отличную воздухопроницаемость. Двойные плоские швы и анатомическая форма перчаток способствуют повышенному комфорту при выполнении работ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Перчатки KRAFTOOL Extrem, XL (10), профессиональные комбинированные, антивибрационные, противоударные (11287-XL) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1270 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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