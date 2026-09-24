Перчатки KRAFTOOL Extrem, XL (10), профессиональные комбинированные, антивибрационные, противоударные (11287-XL)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Перчатки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 270 руб.
В наличии
Код товара: 697092
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Загружаем...
1 270 руб.
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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Перчатки
Пол
женский, мужской
Материал
полиэстер, нейлон,полиуретан, искусственная кожа, ЕВА, термоплстичная резина
Цвет
серый, черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х14х3
Вес, г.
120
Описание товара Перчатки KRAFTOOL Extrem, XL (10), профессиональные комбинированные, антивибрационные, противоударные (11287-XL)
Профессиональные комбинированные перчатки KRAFTOOL Extrem, размер XL, 11287-XL защищают руки от вибрации благодаря демпфирующим элементам на ладони. Специальные пластиковые накладки обеспечивают дополнительную защиту пальцев. Эластичная манжета с застежкой-липучкой надежно фиксирует перчатки на руках. Многослойная сетчатая вставка на тыльной стороне ладони создает отличную воздухопроницаемость. Двойные плоские швы и анатомическая форма перчаток способствуют повышенному комфорту при выполнении работ.
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Бренд
Kraftool
Тип товара
Перчатки
Пол
женский, мужской
Материал
полиэстер, нейлон,полиуретан, искусственная кожа, ЕВА, термоплстичная резина
Цвет
серый, черный
Страна производитель
Китай
Профессиональные комбинированные перчатки KRAFTOOL Extrem, размер XL, 11287-XL защищают руки от вибрации благодаря демпфирующим элементам на ладони. Специальные пластиковые накладки обеспечивают дополнительную защиту пальцев. Эластичная манжета с застежкой-липучкой надежно фиксирует перчатки на руках. Многослойная сетчатая вставка на тыльной стороне ладони создает отличную воздухопроницаемость. Двойные плоские швы и анатомическая форма перчаток способствуют повышенному комфорту при выполнении работ.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Перчатки KRAFTOOL Extrem, XL (10), профессиональные комбинированные, антивибрационные, противоударные (11287-XL) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1270 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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