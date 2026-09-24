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Перчатки KRAFTOOL EXTREM Winter, XL (10) утеплённые кожаные рабочие (1137-XL) купить с доставкой в Москве
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Перчатки KRAFTOOL EXTREM Winter, XL (10) утеплённые кожаные рабочие (1137-XL)

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Перчатки KRAFTOOL EXTREM Winter, XL (10) утеплённые кожаные рабочие (1137-XL) - фото 1
Перчатки KRAFTOOL EXTREM Winter, XL (10) утеплённые кожаные рабочие (1137-XL) - фото 2
Перчатки KRAFTOOL EXTREM Winter, XL (10) утеплённые кожаные рабочие (1137-XL) - фото 3
Перчатки KRAFTOOL EXTREM Winter, XL (10) утеплённые кожаные рабочие (1137-XL) - фото 4
Перчатки KRAFTOOL EXTREM Winter, XL (10) утеплённые кожаные рабочие (1137-XL) - фото 5
Перчатки KRAFTOOL EXTREM Winter, XL (10) утеплённые кожаные рабочие (1137-XL) - фото 6
Перчатки KRAFTOOL EXTREM Winter, XL (10) утеплённые кожаные рабочие (1137-XL) - фото 7
Перчатки KRAFTOOL EXTREM Winter, XL (10) утеплённые кожаные рабочие (1137-XL) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перчатки
  • Перчатки KRAFTOOL EXTREM Winter, XL (10) утеплённые кожаные рабочие (1137-XL) - фото 1
  • Перчатки KRAFTOOL EXTREM Winter, XL (10) утеплённые кожаные рабочие (1137-XL) - фото 2
  • Перчатки KRAFTOOL EXTREM Winter, XL (10) утеплённые кожаные рабочие (1137-XL) - фото 3
  • Перчатки KRAFTOOL EXTREM Winter, XL (10) утеплённые кожаные рабочие (1137-XL) - фото 4
  • Перчатки KRAFTOOL EXTREM Winter, XL (10) утеплённые кожаные рабочие (1137-XL) - фото 5
  • Перчатки KRAFTOOL EXTREM Winter, XL (10) утеплённые кожаные рабочие (1137-XL) - фото 6
  • Перчатки KRAFTOOL EXTREM Winter, XL (10) утеплённые кожаные рабочие (1137-XL) - фото 7
  • Перчатки KRAFTOOL EXTREM Winter, XL (10) утеплённые кожаные рабочие (1137-XL) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 280 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697089
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Перчатки KRAFTOOL EXTREM Winter, XL (10) утеплённые кожаные рабочие (1137-XL)
1 280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Перчатки
Пол
женский, мужской
Материал
кожа, полиэфир
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х13х7
Вес, г.
240

Описание товара Перчатки KRAFTOOL EXTREM Winter, XL (10) утеплённые кожаные рабочие (1137-XL)

Профессиональные защитные перчатки KRAFTOOL оберегают руки от механических повреждений и загрязнений. Характеризуются высокой износостойкостью в сочетании с эксплуатационным комфортом.

Отзывы о товаре Перчатки KRAFTOOL EXTREM Winter, XL (10) утеплённые кожаные рабочие (1137-XL)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Перчатки
Пол
женский, мужской
Материал
кожа, полиэфир
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональные защитные перчатки KRAFTOOL оберегают руки от механических повреждений и загрязнений. Характеризуются высокой износостойкостью в сочетании с эксплуатационным комфортом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Перчатки KRAFTOOL EXTREM Winter, XL (10) утеплённые кожаные рабочие (1137-XL) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1280 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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