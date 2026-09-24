Бумага протирочная ЗУБР 23 х 35 см, 2-х слойная, в рулоне, 1000 листов, Профессионал (12820-23)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Товары для уборки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%1 500 руб. 2 505 руб.
В наличии
Код товара: 697074
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 500 руб. -40%
2 505 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Товары для уборки
Количество предметов в наборе
1
Комплектация
бумага - 1 рулон
Материал
нетканый материал
Цвет
голубой
Размеры в упаковке, см
28х28х23
Вес, кг.
3.02
Описание товара Бумага протирочная ЗУБР 23 х 35 см, 2-х слойная, в рулоне, 1000 листов, Профессионал (12820-23)
Предназначена для очищения деталей и поверхностей от различных зарязнений и лишней влаги. Имеет высокую впитывающую способность, идеально удаляет масло, жир и грязь.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Товары для уборки
Количество предметов в наборе
1
Комплектация
бумага - 1 рулон
Материал
нетканый материал
Цвет
голубой
Предназначена для очищения деталей и поверхностей от различных зарязнений и лишней влаги. Имеет высокую впитывающую способность, идеально удаляет масло, жир и грязь.
Бумага протирочная ЗУБР 23 х 35 см, 2-х слойная, в рулоне, 1000 листов, Профессионал (12820-23) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1500 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Бумага протирочная ЗУБР 23 х 35 см, 2-х слойная, в рулоне, 1000 листов, Профессионал (12820-23)