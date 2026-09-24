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Бумага протирочная ЗУБР 23 х 35 см, 2-х слойная, в рулоне, 1000 листов, Профессионал (12820-23) купить с доставкой в Москве
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Бумага протирочная ЗУБР 23 х 35 см, 2-х слойная, в рулоне, 1000 листов, Профессионал (12820-23)

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Бумага протирочная ЗУБР 23 х 35 см, 2-х слойная, в рулоне, 1000 листов, Профессионал (12820-23) - фото 1
Бумага протирочная ЗУБР 23 х 35 см, 2-х слойная, в рулоне, 1000 листов, Профессионал (12820-23) - фото 2
Бумага протирочная ЗУБР 23 х 35 см, 2-х слойная, в рулоне, 1000 листов, Профессионал (12820-23) - фото 3
Бумага протирочная ЗУБР 23 х 35 см, 2-х слойная, в рулоне, 1000 листов, Профессионал (12820-23) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Товары для уборки
  • Бумага протирочная ЗУБР 23 х 35 см, 2-х слойная, в рулоне, 1000 листов, Профессионал (12820-23) - фото 1
  • Бумага протирочная ЗУБР 23 х 35 см, 2-х слойная, в рулоне, 1000 листов, Профессионал (12820-23) - фото 2
  • Бумага протирочная ЗУБР 23 х 35 см, 2-х слойная, в рулоне, 1000 листов, Профессионал (12820-23) - фото 3
  • Бумага протирочная ЗУБР 23 х 35 см, 2-х слойная, в рулоне, 1000 листов, Профессионал (12820-23) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
1 500 руб.  2 505 руб. 
Начислим 43 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697074
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Бумага протирочная ЗУБР 23 х 35 см, 2-х слойная, в рулоне, 1000 листов, Профессионал (12820-23)
1 500 руб. -40%
2 505 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Товары для уборки
Количество предметов в наборе
1
Комплектация
бумага - 1 рулон
Материал
нетканый материал
Цвет
голубой
Размеры в упаковке, см
28х28х23
Вес, кг.
3.02

Описание товара Бумага протирочная ЗУБР 23 х 35 см, 2-х слойная, в рулоне, 1000 листов, Профессионал (12820-23)

Предназначена для очищения деталей и поверхностей от различных зарязнений и лишней влаги. Имеет высокую впитывающую способность, идеально удаляет масло, жир и грязь.

Отзывы о товаре Бумага протирочная ЗУБР 23 х 35 см, 2-х слойная, в рулоне, 1000 листов, Профессионал (12820-23)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Товары для уборки
Количество предметов в наборе
1
Комплектация
бумага - 1 рулон
Материал
нетканый материал
Цвет
голубой
Описание
Предназначена для очищения деталей и поверхностей от различных зарязнений и лишней влаги. Имеет высокую впитывающую способность, идеально удаляет масло, жир и грязь.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Бумага протирочная ЗУБР 23 х 35 см, 2-х слойная, в рулоне, 1000 листов, Профессионал (12820-23) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1500 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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