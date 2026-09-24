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Сучкорез РОСТОК 500 мм, закаленные лезвия, стальные рукоятки, средний плоскостной (424117) купить с доставкой в Москве
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Сучкорез РОСТОК 500 мм, закаленные лезвия, стальные рукоятки, средний плоскостной (424117)

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Сучкорез РОСТОК 500 мм, закаленные лезвия, стальные рукоятки, средний плоскостной (424117) - фото 1
Сучкорез РОСТОК 500 мм, закаленные лезвия, стальные рукоятки, средний плоскостной (424117) - фото 2
Сучкорез РОСТОК 500 мм, закаленные лезвия, стальные рукоятки, средний плоскостной (424117) - фото 3
Сучкорез РОСТОК 500 мм, закаленные лезвия, стальные рукоятки, средний плоскостной (424117) - фото 4
Сучкорез РОСТОК 500 мм, закаленные лезвия, стальные рукоятки, средний плоскостной (424117) - фото 5
Сучкорез РОСТОК 500 мм, закаленные лезвия, стальные рукоятки, средний плоскостной (424117) - фото 6
Сучкорез РОСТОК 500 мм, закаленные лезвия, стальные рукоятки, средний плоскостной (424117) - фото 7
Сучкорез РОСТОК 500 мм, закаленные лезвия, стальные рукоятки, средний плоскостной (424117) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сучкорезы
Назначение
универсальный
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
  • Сучкорез РОСТОК 500 мм, закаленные лезвия, стальные рукоятки, средний плоскостной (424117) - фото 1
  • Сучкорез РОСТОК 500 мм, закаленные лезвия, стальные рукоятки, средний плоскостной (424117) - фото 2
  • Сучкорез РОСТОК 500 мм, закаленные лезвия, стальные рукоятки, средний плоскостной (424117) - фото 3
  • Сучкорез РОСТОК 500 мм, закаленные лезвия, стальные рукоятки, средний плоскостной (424117) - фото 4
  • Сучкорез РОСТОК 500 мм, закаленные лезвия, стальные рукоятки, средний плоскостной (424117) - фото 5
  • Сучкорез РОСТОК 500 мм, закаленные лезвия, стальные рукоятки, средний плоскостной (424117) - фото 6
  • Сучкорез РОСТОК 500 мм, закаленные лезвия, стальные рукоятки, средний плоскостной (424117) - фото 7
  • Сучкорез РОСТОК 500 мм, закаленные лезвия, стальные рукоятки, средний плоскостной (424117) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
620 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697055
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Сучкорез РОСТОК 500 мм, закаленные лезвия, стальные рукоятки, средний плоскостной (424117)
620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
РОСТОК.
Тип товара
Сучкорезы
Габариты инструмента
500
Назначение
универсальный
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
Материал рукояток
пластик
Рабочий диаметр
23
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х3х1
Вес, г.
600

Описание товара Сучкорез РОСТОК 500 мм, закаленные лезвия, стальные рукоятки, средний плоскостной (424117)

Сучкорез РОСТОК 424117, предназначен для обрезки веток кустарников или деревьев. Лезвие изготовлено из высококачественной углеродистой стали и остро заточено. Защитное покрытие лезвия. Накладки из пластика.

Отзывы о товаре Сучкорез РОСТОК 500 мм, закаленные лезвия, стальные рукоятки, средний плоскостной (424117)




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Характеристики
Бренд
РОСТОК.
Тип товара
Сучкорезы
Габариты инструмента
500
Назначение
универсальный
Тип привода
рычажный
Тип лезвий
плоскостные
Форма лезвий
загнутые
Материал лезвия
сталь
Материал рукояток
пластик
Рабочий диаметр
23
Страна производитель
Китай
Описание
Сучкорез РОСТОК 424117, предназначен для обрезки веток кустарников или деревьев. Лезвие изготовлено из высококачественной углеродистой стали и остро заточено. Защитное покрытие лезвия. Накладки из пластика.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сучкорез РОСТОК 500 мм, закаленные лезвия, стальные рукоятки, средний плоскостной (424117) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 620 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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