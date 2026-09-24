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Распылитель импульсный RACO Эксперт 704C, 1/2?, на пике (4260-55/704C) купить с доставкой в Москве
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Распылитель импульсный RACO Эксперт 704C, 1/2?, на пике (4260-55/704C)

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Распылитель импульсный RACO Эксперт 704C, 1/2?, на пике (4260-55/704C) - фото 1
Распылитель импульсный RACO Эксперт 704C, 1/2?, на пике (4260-55/704C) - фото 2
Распылитель импульсный RACO Эксперт 704C, 1/2?, на пике (4260-55/704C) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Вид дождевателя
импульсный
Дальность полива
12
Количество сопел
1
Площадь полива
0
  • Распылитель импульсный RACO Эксперт 704C, 1/2?, на пике (4260-55/704C) - фото 1
  • Распылитель импульсный RACO Эксперт 704C, 1/2?, на пике (4260-55/704C) - фото 2
  • Распылитель импульсный RACO Эксперт 704C, 1/2?, на пике (4260-55/704C) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 350 руб. 
Начислим 38 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696997
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Распылитель импульсный RACO Эксперт 704C, 1/2?, на пике (4260-55/704C)
2 350 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Raco
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Вид дождевателя
импульсный
Дальность полива
12
Количество сопел
1
Площадь полива
0
Ширина, см
37.2
Высота, см
0.575
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х12х8
Вес, г.
574

Описание товара Распылитель импульсный RACO Эксперт 704C, 1/2?, на пике (4260-55/704C)

Импульсный распылитель RACO Эксперт 4260-55/704C предназначен для полива кругового и секторного участков площадью до 490 квадратных метров. Защита от коррозии увеличивает срок службы инструмента. Специальная форма пики обеспечивает хорошую устойчивость инструмента в земле.

Отзывы о товаре Распылитель импульсный RACO Эксперт 704C, 1/2?, на пике (4260-55/704C)




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Характеристики
Бренд
Raco
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Вид дождевателя
импульсный
Дальность полива
12
Количество сопел
1
Площадь полива
0
Ширина, см
37.2
Высота, см
0.575
Страна производитель
Китай
Описание
Импульсный распылитель RACO Эксперт 4260-55/704C предназначен для полива кругового и секторного участков площадью до 490 квадратных метров. Защита от коррозии увеличивает срок службы инструмента. Специальная форма пики обеспечивает хорошую устойчивость инструмента в земле.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Распылитель импульсный RACO Эксперт 704C, 1/2?, на пике (4260-55/704C) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2350 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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