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Распылитель импульсный RACO 713C, цинковый сплав, пластиковые распылители, на пике (4260-55/713C) купить с доставкой в Москве
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Распылитель импульсный RACO 713C, цинковый сплав, пластиковые распылители, на пике (4260-55/713C)

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Распылитель импульсный RACO 713C, цинковый сплав, пластиковые распылители, на пике (4260-55/713C) - фото 1
Распылитель импульсный RACO 713C, цинковый сплав, пластиковые распылители, на пике (4260-55/713C) - фото 2
Распылитель импульсный RACO 713C, цинковый сплав, пластиковые распылители, на пике (4260-55/713C) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Вид дождевателя
импульсный
Дальность полива
12.5
Количество сопел
1
Площадь полива
0
  • Распылитель импульсный RACO 713C, цинковый сплав, пластиковые распылители, на пике (4260-55/713C) - фото 1
  • Распылитель импульсный RACO 713C, цинковый сплав, пластиковые распылители, на пике (4260-55/713C) - фото 2
  • Распылитель импульсный RACO 713C, цинковый сплав, пластиковые распылители, на пике (4260-55/713C) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 310 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696994
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Распылитель импульсный RACO 713C, цинковый сплав, пластиковые распылители, на пике (4260-55/713C)
1 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Raco
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Вид дождевателя
импульсный
Дальность полива
12.5
Количество сопел
1
Площадь полива
0
Ширина, см
3
Высота, см
34
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х12х5
Вес, г.
224

Описание товара Распылитель импульсный RACO 713C, цинковый сплав, пластиковые распылители, на пике (4260-55/713C)

Импульсный распылитель RACO 4260-55/713C на штыре облегченной конструкции предназначен для стационарного орошения газонов, лужаек, приусадебных участков. Площадь полива составляет 490 кв. м. Благодаря высокоточному латунному соплу диаметром 3.5 мм разбрызгиваемая струя не отклоняется при сильном ветре.

Отзывы о товаре Распылитель импульсный RACO 713C, цинковый сплав, пластиковые распылители, на пике (4260-55/713C)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Raco
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Вид дождевателя
импульсный
Дальность полива
12.5
Количество сопел
1
Площадь полива
0
Ширина, см
3
Высота, см
34
Страна производитель
Китай
Описание
Импульсный распылитель RACO 4260-55/713C на штыре облегченной конструкции предназначен для стационарного орошения газонов, лужаек, приусадебных участков. Площадь полива составляет 490 кв. м. Благодаря высокоточному латунному соплу диаметром 3.5 мм разбрызгиваемая струя не отклоняется при сильном ветре.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Распылитель импульсный RACO 713C, цинковый сплав, пластиковые распылители, на пике (4260-55/713C) - по цене 1310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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