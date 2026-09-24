Распылитель импульсный RACO 713C, цинковый сплав, пластиковые распылители, на пике (4260-55/713C)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Вид дождевателя
импульсный
Дальность полива
12.5
Количество сопел
1
Площадь полива
0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 310 руб.
В наличии
Код товара: 696994
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1 310 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Вид дождевателя
импульсный
Дальность полива
12.5
Количество сопел
1
Площадь полива
0
Ширина, см
3
Высота, см
34
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х12х5
Вес, г.
224
Описание товара Распылитель импульсный RACO 713C, цинковый сплав, пластиковые распылители, на пике (4260-55/713C)
Импульсный распылитель RACO 4260-55/713C на штыре облегченной конструкции предназначен для стационарного орошения газонов, лужаек, приусадебных участков. Площадь полива составляет 490 кв. м. Благодаря высокоточному латунному соплу диаметром 3.5 мм разбрызгиваемая струя не отклоняется при сильном ветре.
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Бренд
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Вид дождевателя
импульсный
Дальность полива
12.5
Количество сопел
1
Площадь полива
0
Ширина, см
3
Высота, см
34
Страна производитель
Китай
Импульсный распылитель RACO 4260-55/713C на штыре облегченной конструкции предназначен для стационарного орошения газонов, лужаек, приусадебных участков. Площадь полива составляет 490 кв. м. Благодаря высокоточному латунному соплу диаметром 3.5 мм разбрызгиваемая струя не отклоняется при сильном ветре.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Распылитель импульсный RACO 713C, цинковый сплав, пластиковые распылители, на пике (4260-55/713C) - по цене 1310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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