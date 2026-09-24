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Распылитель импульсный GRINDA RI-2, с адаптером, металлический, на пике, PROLine (429311) купить с доставкой в Москве
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Распылитель импульсный GRINDA RI-2, с адаптером, металлический, на пике, PROLine (429311)

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Распылитель импульсный GRINDA RI-2, с адаптером, металлический, на пике, PROLine (429311) - фото 1
Распылитель импульсный GRINDA RI-2, с адаптером, металлический, на пике, PROLine (429311) - фото 2
Распылитель импульсный GRINDA RI-2, с адаптером, металлический, на пике, PROLine (429311) - фото 3
Распылитель импульсный GRINDA RI-2, с адаптером, металлический, на пике, PROLine (429311) - фото 4
Распылитель импульсный GRINDA RI-2, с адаптером, металлический, на пике, PROLine (429311) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Вид дождевателя
импульсный
Дальность полива
12.5
Количество сопел
1
Площадь полива
0
  • Распылитель импульсный GRINDA RI-2, с адаптером, металлический, на пике, PROLine (429311) - фото 1
  • Распылитель импульсный GRINDA RI-2, с адаптером, металлический, на пике, PROLine (429311) - фото 2
  • Распылитель импульсный GRINDA RI-2, с адаптером, металлический, на пике, PROLine (429311) - фото 3
  • Распылитель импульсный GRINDA RI-2, с адаптером, металлический, на пике, PROLine (429311) - фото 4
  • Распылитель импульсный GRINDA RI-2, с адаптером, металлический, на пике, PROLine (429311) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 460 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696993
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Распылитель импульсный GRINDA RI-2, с адаптером, металлический, на пике, PROLine (429311)
1 460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Вид дождевателя
импульсный
Дальность полива
12.5
Количество сопел
1
Площадь полива
0
Ширина, см
12
Высота, см
34
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х12х5
Вес, г.
424

Описание товара Распылитель импульсный GRINDA RI-2, с адаптером, металлический, на пике, PROLine (429311)

Импульсный распылитель с адаптером GRINDA PROLine RI-2 429311 подходит для орошения частного участка. Долгий срок службы. Изготовлен из металла, благодаря чему отличается прочностью и устойчивостью к повреждениям. Эффективный полив. Угол наклона регулируется для уменьшения или увеличения обрабатываемой площади. Надежно устанавливается в почву при помощи пластиковой пики. Предусмотрен щадящий режим для полива чувствительных растений.

Отзывы о товаре Распылитель импульсный GRINDA RI-2, с адаптером, металлический, на пике, PROLine (429311)




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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Вид дождевателя
импульсный
Дальность полива
12.5
Количество сопел
1
Площадь полива
0
Ширина, см
12
Высота, см
34
Страна производитель
Китай
Описание
Импульсный распылитель с адаптером GRINDA PROLine RI-2 429311 подходит для орошения частного участка. Долгий срок службы. Изготовлен из металла, благодаря чему отличается прочностью и устойчивостью к повреждениям. Эффективный полив. Угол наклона регулируется для уменьшения или увеличения обрабатываемой площади. Надежно устанавливается в почву при помощи пластиковой пики. Предусмотрен щадящий режим для полива чувствительных растений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Распылитель импульсный GRINDA RI-2, с адаптером, металлический, на пике, PROLine (429311) - по цене 1460 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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