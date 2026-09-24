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Распылитель веерный RACO Excel-301, 18 форсунок (4260-55/691) купить с доставкой в Москве
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Распылитель веерный RACO Excel-301, 18 форсунок (4260-55/691)

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Распылитель веерный RACO Excel-301, 18 форсунок (4260-55/691) - фото 1
Распылитель веерный RACO Excel-301, 18 форсунок (4260-55/691) - фото 2
Распылитель веерный RACO Excel-301, 18 форсунок (4260-55/691) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Вид дождевателя
веерный
Дальность полива
17
Количество сопел
18
Площадь полива
0
  • Распылитель веерный RACO Excel-301, 18 форсунок (4260-55/691) - фото 1
  • Распылитель веерный RACO Excel-301, 18 форсунок (4260-55/691) - фото 2
  • Распылитель веерный RACO Excel-301, 18 форсунок (4260-55/691) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 600 руб. 
Начислим 42 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696989
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Распылитель веерный RACO Excel-301, 18 форсунок (4260-55/691)
2 600 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Raco
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Вид дождевателя
веерный
Дальность полива
17
Количество сопел
18
Площадь полива
0
Форма участка полива
прямоугольник
Ширина, см
18
Высота, см
11.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х18х12
Вес, г.
830

Описание товара Распылитель веерный RACO Excel-301, 18 форсунок (4260-55/691)

Веерный осциллирующий распылитель EXSEL-301 4260-55/691 RACO используется для орошения почвы. Распылитель предусматривает наличие 18 сопел для равномерного и бережного полива, что исключает образование луж и не вредит растениям. Также распылитель оснащен ручкой, которая позволяет регулировать дальность полива в пределах от 11 до 17 м, а также закрывать отдельные сопла по желанию. Регулировочные кольца дают возможность также следить за шириной полива, которая варьируется от 6 до 20 м.Общая площадь полива регулируется от 60 до 330 кв.м. Для прочистки сопел имеется специальная игла, с помощью которой можно легко и быстро вернуть распылитель в первозданное состояние. Материал приспособления - пластик, который отличается своими ударопрочными свойствами.

Отзывы о товаре Распылитель веерный RACO Excel-301, 18 форсунок (4260-55/691)




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Характеристики
Бренд
Raco
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Вид дождевателя
веерный
Дальность полива
17
Количество сопел
18
Площадь полива
0
Форма участка полива
прямоугольник
Ширина, см
18
Высота, см
11.5
Страна производитель
Китай
Описание
Веерный осциллирующий распылитель EXSEL-301 4260-55/691 RACO используется для орошения почвы. Распылитель предусматривает наличие 18 сопел для равномерного и бережного полива, что исключает образование луж и не вредит растениям. Также распылитель оснащен ручкой, которая позволяет регулировать дальность полива в пределах от 11 до 17 м, а также закрывать отдельные сопла по желанию. Регулировочные кольца дают возможность также следить за шириной полива, которая варьируется от 6 до 20 м.Общая площадь полива регулируется от 60 до 330 кв.м. Для прочистки сопел имеется специальная игла, с помощью которой можно легко и быстро вернуть распылитель в первозданное состояние. Материал приспособления - пластик, который отличается своими ударопрочными свойствами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Распылитель веерный RACO Excel-301, 18 форсунок (4260-55/691) - этот товар вы можете купить по цене 2600 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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