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Распылитель веерный GRINDA RO-18, 18 форсунок, ударопрочный пластик, PROLine (429345) купить с доставкой в Москве
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Распылитель веерный GRINDA RO-18, 18 форсунок, ударопрочный пластик, PROLine (429345)

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Распылитель веерный GRINDA RO-18, 18 форсунок, ударопрочный пластик, PROLine (429345) - фото 1
Распылитель веерный GRINDA RO-18, 18 форсунок, ударопрочный пластик, PROLine (429345) - фото 2
Распылитель веерный GRINDA RO-18, 18 форсунок, ударопрочный пластик, PROLine (429345) - фото 3
Распылитель веерный GRINDA RO-18, 18 форсунок, ударопрочный пластик, PROLine (429345) - фото 4
Распылитель веерный GRINDA RO-18, 18 форсунок, ударопрочный пластик, PROLine (429345) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Вид дождевателя
веерный
Дальность полива
19
Количество сопел
18
Площадь полива
0
  • Распылитель веерный GRINDA RO-18, 18 форсунок, ударопрочный пластик, PROLine (429345) - фото 1
  • Распылитель веерный GRINDA RO-18, 18 форсунок, ударопрочный пластик, PROLine (429345) - фото 2
  • Распылитель веерный GRINDA RO-18, 18 форсунок, ударопрочный пластик, PROLine (429345) - фото 3
  • Распылитель веерный GRINDA RO-18, 18 форсунок, ударопрочный пластик, PROLine (429345) - фото 4
  • Распылитель веерный GRINDA RO-18, 18 форсунок, ударопрочный пластик, PROLine (429345) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 970 руб. 
Начислим 32 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696984
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Распылитель веерный GRINDA RO-18, 18 форсунок, ударопрочный пластик, PROLine (429345)
1 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Вид дождевателя
веерный
Дальность полива
19
Количество сопел
18
Площадь полива
0
Ширина, см
18
Высота, см
49.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х16х9
Вес, г.
558

Описание товара Распылитель веерный GRINDA RO-18, 18 форсунок, ударопрочный пластик, PROLine (429345)

Веерный распылитель GRINDA PROLine RO-18 18 форсунок 429345 используется для орошения растений в саду или на даче. Надежность. Изготовлен из устойчивого к механическим повреждениям и атмосферным условиям пластика. Предусмотрена возможность настройки режима и ширины распыления для эффективного полива участка. Отличается простым и быстрым подключением к системе полива.

Отзывы о товаре Распылитель веерный GRINDA RO-18, 18 форсунок, ударопрочный пластик, PROLine (429345)




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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Вид дождевателя
веерный
Дальность полива
19
Количество сопел
18
Площадь полива
0
Ширина, см
18
Высота, см
49.5
Страна производитель
Китай
Описание
Веерный распылитель GRINDA PROLine RO-18 18 форсунок 429345 используется для орошения растений в саду или на даче. Надежность. Изготовлен из устойчивого к механическим повреждениям и атмосферным условиям пластика. Предусмотрена возможность настройки режима и ширины распыления для эффективного полива участка. Отличается простым и быстрым подключением к системе полива.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Распылитель веерный GRINDA RO-18, 18 форсунок, ударопрочный пластик, PROLine (429345) - по цене 1970 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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