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Распылитель веерный GRINDA RO-16m, 16 форсунок, на подставке, ударопрочный пластик, PROLine (429349) купить с доставкой в Москве
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Распылитель веерный GRINDA RO-16m, 16 форсунок, на подставке, ударопрочный пластик, PROLine (429349)

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Распылитель веерный GRINDA RO-16m, 16 форсунок, на подставке, ударопрочный пластик, PROLine (429349) - фото 1
Распылитель веерный GRINDA RO-16m, 16 форсунок, на подставке, ударопрочный пластик, PROLine (429349) - фото 2
Распылитель веерный GRINDA RO-16m, 16 форсунок, на подставке, ударопрочный пластик, PROLine (429349) - фото 3
Распылитель веерный GRINDA RO-16m, 16 форсунок, на подставке, ударопрочный пластик, PROLine (429349) - фото 4
Распылитель веерный GRINDA RO-16m, 16 форсунок, на подставке, ударопрочный пластик, PROLine (429349) - фото 5
Распылитель веерный GRINDA RO-16m, 16 форсунок, на подставке, ударопрочный пластик, PROLine (429349) - фото 6
Распылитель веерный GRINDA RO-16m, 16 форсунок, на подставке, ударопрочный пластик, PROLine (429349) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Вид дождевателя
веерный
Дальность полива
7.6
Количество сопел
16
Площадь полива
0
  • Распылитель веерный GRINDA RO-16m, 16 форсунок, на подставке, ударопрочный пластик, PROLine (429349) - фото 1
  • Распылитель веерный GRINDA RO-16m, 16 форсунок, на подставке, ударопрочный пластик, PROLine (429349) - фото 2
  • Распылитель веерный GRINDA RO-16m, 16 форсунок, на подставке, ударопрочный пластик, PROLine (429349) - фото 3
  • Распылитель веерный GRINDA RO-16m, 16 форсунок, на подставке, ударопрочный пластик, PROLine (429349) - фото 4
  • Распылитель веерный GRINDA RO-16m, 16 форсунок, на подставке, ударопрочный пластик, PROLine (429349) - фото 5
  • Распылитель веерный GRINDA RO-16m, 16 форсунок, на подставке, ударопрочный пластик, PROLine (429349) - фото 6
  • Распылитель веерный GRINDA RO-16m, 16 форсунок, на подставке, ударопрочный пластик, PROLine (429349) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 260 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696983
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Распылитель веерный GRINDA RO-16m, 16 форсунок, на подставке, ударопрочный пластик, PROLine (429349)
1 260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Вид дождевателя
веерный
Дальность полива
7.6
Количество сопел
16
Площадь полива
0
Форма участка полива
сектор
Ширина, см
15
Высота, см
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х22х10
Вес, г.
678

Описание товара Распылитель веерный GRINDA RO-16m, 16 форсунок, на подставке, ударопрочный пластик, PROLine (429349)

Веерный распылитель на подставке GRINDA PROLine RO-16m 16 форсунок 429349 используется для полива газона и растений на участке. Надежно устанавливается на неровных поверхностях благодаря круглой подставке с металлическим основанием. Предусмотрена возможность настройки режима и ширины распыления для эффективного полива участка. Шестнадцать форсунок обеспечивают равномерный полив без образования луж.

Отзывы о товаре Распылитель веерный GRINDA RO-16m, 16 форсунок, на подставке, ударопрочный пластик, PROLine (429349)




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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Вид дождевателя
веерный
Дальность полива
7.6
Количество сопел
16
Площадь полива
0
Форма участка полива
сектор
Ширина, см
15
Высота, см
25
Страна производитель
Китай
Описание
Веерный распылитель на подставке GRINDA PROLine RO-16m 16 форсунок 429349 используется для полива газона и растений на участке. Надежно устанавливается на неровных поверхностях благодаря круглой подставке с металлическим основанием. Предусмотрена возможность настройки режима и ширины распыления для эффективного полива участка. Шестнадцать форсунок обеспечивают равномерный полив без образования луж.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Распылитель веерный GRINDA RO-16m, 16 форсунок, на подставке, ударопрочный пластик, PROLine (429349) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1260 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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