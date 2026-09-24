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Распылитель веерный GRINDA GO-17B, 17 форсунок, латунные сопла, пластиковый (427687) купить с доставкой в Москве
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Распылитель веерный GRINDA GO-17B, 17 форсунок, латунные сопла, пластиковый (427687)

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Распылитель веерный GRINDA GO-17B, 17 форсунок, латунные сопла, пластиковый (427687) - фото 1
Распылитель веерный GRINDA GO-17B, 17 форсунок, латунные сопла, пластиковый (427687) - фото 2
Распылитель веерный GRINDA GO-17B, 17 форсунок, латунные сопла, пластиковый (427687) - фото 3
Распылитель веерный GRINDA GO-17B, 17 форсунок, латунные сопла, пластиковый (427687) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Вид дождевателя
веерный
Дальность полива
5.8
Количество сопел
17
Площадь полива
0
  • Распылитель веерный GRINDA GO-17B, 17 форсунок, латунные сопла, пластиковый (427687) - фото 1
  • Распылитель веерный GRINDA GO-17B, 17 форсунок, латунные сопла, пластиковый (427687) - фото 2
  • Распылитель веерный GRINDA GO-17B, 17 форсунок, латунные сопла, пластиковый (427687) - фото 3
  • Распылитель веерный GRINDA GO-17B, 17 форсунок, латунные сопла, пластиковый (427687) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 340 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696981
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Распылитель веерный GRINDA GO-17B, 17 форсунок, латунные сопла, пластиковый (427687)
1 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Вид дождевателя
веерный
Дальность полива
5.8
Количество сопел
17
Площадь полива
0
Форма участка полива
прямоугольник
Ширина, см
15.4
Высота, см
46.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х15х11
Вес, г.
478

Описание товара Распылитель веерный GRINDA GO-17B, 17 форсунок, латунные сопла, пластиковый (427687)

Применяются для стационарного полива растений при подключении к водопроводному шлангу с помощью соединителя

Отзывы о товаре Распылитель веерный GRINDA GO-17B, 17 форсунок, латунные сопла, пластиковый (427687)




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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Вид дождевателя
веерный
Дальность полива
5.8
Количество сопел
17
Площадь полива
0
Форма участка полива
прямоугольник
Ширина, см
15.4
Высота, см
46.8
Страна производитель
Китай
Описание
Применяются для стационарного полива растений при подключении к водопроводному шлангу с помощью соединителя
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Распылитель веерный GRINDA GO-17B, 17 форсунок, латунные сопла, пластиковый (427687) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1340 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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