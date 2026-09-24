Головка для импульсного распылителя RACO Эксперт 701C, 1/2?, (4260-55/701C)
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Характеристики
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Вид дождевателя
импульсный
Дальность полива
12.5
Площадь полива
0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 410 руб.
В наличии
Код товара: 696978
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1 410 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Вид дождевателя
импульсный
Дальность полива
12.5
Площадь полива
0
Регулятор расхода воды
да
Забор воды
из емкости, из водопровода
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Ширина, см
11.5
Высота, см
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х6
Вес, г.
277
Описание товара Головка для импульсного распылителя RACO Эксперт 701C, 1/2?, (4260-55/701C)
Головка для импульсного распылителя Raco 4260-55/701C предназначена для щадящего стационарного полива садовых насаждений. Позволяет варьировать площадь участка полива от сектора до круга. Кроме того, в конструкции головки Рако предусмотрены два гнезда, дающие возможность подключения ее в цепочку распылителей. Головка совместима с любой аналогичной поливочной системой, имея диаметр внешней резьбы 1/2 дюйма. Латунь и другие коррозионностойкие материалы, из которых она изготовлена, обеспечат длительный срок эксплуатации.
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Бренд
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Вид дождевателя
импульсный
Дальность полива
12.5
Площадь полива
0
Регулятор расхода воды
да
Забор воды
из емкости, из водопровода
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Ширина, см
11.5
Высота, см
6
Страна производитель
Китай
Головка для импульсного распылителя Raco 4260-55/701C предназначена для щадящего стационарного полива садовых насаждений. Позволяет варьировать площадь участка полива от сектора до круга. Кроме того, в конструкции головки Рако предусмотрены два гнезда, дающие возможность подключения ее в цепочку распылителей. Головка совместима с любой аналогичной поливочной системой, имея диаметр внешней резьбы 1/2 дюйма. Латунь и другие коррозионностойкие материалы, из которых она изготовлена, обеспечат длительный срок эксплуатации.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Головка для импульсного распылителя RACO Эксперт 701C, 1/2?, (4260-55/701C) - данный товар вы можете купить по цене 1410 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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