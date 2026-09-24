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Пистолет поливочный RACO 437C, 8 режимов, курок спереди, с соединителем 1/2?, пластиковый с TPR (4255-55/437C) купить с доставкой в Москве
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Пистолет поливочный RACO 437C, 8 режимов, курок спереди, с соединителем 1/2?, пластиковый с TPR (4255-55/437C)

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Пистолет поливочный RACO 437C, 8 режимов, курок спереди, с соединителем 1/2?, пластиковый с TPR (4255-55/437C) - фото 1
Пистолет поливочный RACO 437C, 8 режимов, курок спереди, с соединителем 1/2?, пластиковый с TPR (4255-55/437C) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Тип фитинга
коннектор
Количество режимов полива
8
  • Пистолет поливочный RACO 437C, 8 режимов, курок спереди, с соединителем 1/2?, пластиковый с TPR (4255-55/437C) - фото 1
  • Пистолет поливочный RACO 437C, 8 режимов, курок спереди, с соединителем 1/2?, пластиковый с TPR (4255-55/437C) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 500 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696965
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пистолет поливочный RACO 437C, 8 режимов, курок спереди, с соединителем 1/2?, пластиковый с TPR (4255-55/437C)
1 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Raco
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Тип фитинга
коннектор
Количество режимов полива
8
Форма участка полива
произвольная
Забор воды
из емкости, из водопровода
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Диаметр шланга
1/2
Фиксатор для длительного полива
да
Ширина, см
7
Высота, см
31
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х17х7
Вес, г.
320

Описание товара Пистолет поливочный RACO 437C, 8 режимов, курок спереди, с соединителем 1/2?, пластиковый с TPR (4255-55/437C)

Пистолет-распылитель RACO Comfort-Plus 4255-55/437C сконструирован для полива и орошения садовых растений, кустов и деревьев. Данная модель имеет восемь режимов распыления, менять которые легко и просто благодаря регулировочному кольцу на головке распылителя. Рукоятка пистолета-распылителя имеет особую форму - для удобной работы оператора.

Отзывы о товаре Пистолет поливочный RACO 437C, 8 режимов, курок спереди, с соединителем 1/2?, пластиковый с TPR (4255-55/437C)




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Характеристики
Бренд
Raco
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Тип фитинга
коннектор
Количество режимов полива
8
Форма участка полива
произвольная
Забор воды
из емкости, из водопровода
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Диаметр шланга
1/2
Фиксатор для длительного полива
да
Ширина, см
7
Высота, см
31
Страна производитель
Китай
Описание
Пистолет-распылитель RACO Comfort-Plus 4255-55/437C сконструирован для полива и орошения садовых растений, кустов и деревьев. Данная модель имеет восемь режимов распыления, менять которые легко и просто благодаря регулировочному кольцу на головке распылителя. Рукоятка пистолета-распылителя имеет особую форму - для удобной работы оператора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пистолет поливочный RACO 437C, 8 режимов, курок спереди, с соединителем 1/2?, пластиковый с TPR (4255-55/437C) – стоимость товара 1500 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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