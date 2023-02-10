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Пистолет поливочный RACO 354C, 6 режимов, курок сзади, металлический с TPR (4255-55/354C-18) купить с доставкой в Москве
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Пистолет поливочный RACO 354C, 6 режимов, курок сзади, металлический с TPR (4255-55/354C-18)

1 Отзывы
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Пистолет поливочный RACO 354C, 6 режимов, курок сзади, металлический с TPR (4255-55/354C-18) - фото 1
Пистолет поливочный RACO 354C, 6 режимов, курок сзади, металлический с TPR (4255-55/354C-18) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Количество режимов полива
6
  • Пистолет поливочный RACO 354C, 6 режимов, курок сзади, металлический с TPR (4255-55/354C-18) - фото 1
  • Пистолет поливочный RACO 354C, 6 режимов, курок сзади, металлический с TPR (4255-55/354C-18) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
1 230 руб.  1 740 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696964
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Пистолет поливочный RACO 354C, 6 режимов, курок сзади, металлический с TPR (4255-55/354C-18)
1 230 руб. -29%
1 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Raco
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Количество режимов полива
6
Форма участка полива
произвольная
Забор воды
из емкости, из водопровода
Фиксатор для длительного полива
да
Ширина, см
15.8
Высота, см
20.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х16х6
Вес, г.
222

Описание товара Пистолет поливочный RACO 354C, 6 режимов, курок сзади, металлический с TPR (4255-55/354C-18)

Пистолет-распылитель 6-позиционный Raco BEST VALUE 4255-55/354C-18 облегчает процесс полива садовых насаждений. Имеет прочный металлический корпус. Ребристое покрытие обеспечивает надежный захват. Предусмотрены режимы работы: водяной конус, душ, слабая струя, мягкая струя, жесткая струя, мягкий конус.

Отзывы о товаре Пистолет поливочный RACO 354C, 6 режимов, курок сзади, металлический с TPR (4255-55/354C-18)

Источник: Яндекс Маркет
10.02.2023
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
понравился



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Raco
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Количество режимов полива
6
Форма участка полива
произвольная
Забор воды
из емкости, из водопровода
Фиксатор для длительного полива
да
Ширина, см
15.8
Высота, см
20.5
Страна производитель
Китай
Описание
Пистолет-распылитель 6-позиционный Raco BEST VALUE 4255-55/354C-18 облегчает процесс полива садовых насаждений. Имеет прочный металлический корпус. Ребристое покрытие обеспечивает надежный захват. Предусмотрены режимы работы: водяной конус, душ, слабая струя, мягкая струя, жесткая струя, мягкий конус.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2023
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
понравился


Пистолет поливочный RACO 354C, 6 режимов, курок сзади, металлический с TPR (4255-55/354C-18) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1230 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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