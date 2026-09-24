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Пистолет поливочный RACO 341C, 1/2?, 8 режимов, с соединителем металлический с TPR (4256-55/341C) купить с доставкой в Москве
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Пистолет поливочный RACO 341C, 1/2?, 8 режимов, с соединителем металлический с TPR (4256-55/341C)

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Пистолет поливочный RACO 341C, 1/2?, 8 режимов, с соединителем металлический с TPR (4256-55/341C) - фото 1
Пистолет поливочный RACO 341C, 1/2?, 8 режимов, с соединителем металлический с TPR (4256-55/341C) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Тип фитинга
коннектор
Количество режимов полива
8
  • Пистолет поливочный RACO 341C, 1/2?, 8 режимов, с соединителем металлический с TPR (4256-55/341C) - фото 1
  • Пистолет поливочный RACO 341C, 1/2?, 8 режимов, с соединителем металлический с TPR (4256-55/341C) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 400 руб. 
Начислим 39 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696962
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Пистолет поливочный RACO 341C, 1/2?, 8 режимов, с соединителем металлический с TPR (4256-55/341C)
2 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Raco
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Тип фитинга
коннектор
Количество режимов полива
8
Форма участка полива
произвольная
Забор воды
из емкости, из водопровода
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Диаметр шланга
1/2
Фиксатор для длительного полива
да
Ширина, см
7
Высота, см
31
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х14х7
Вес, г.
470

Описание товара Пистолет поливочный RACO 341C, 1/2?, 8 режимов, с соединителем металлический с TPR (4256-55/341C)

Пистолет-распылитель RACO PROFI-PLUS 4256-55/341C сконструирован для полива и орошения садовых цветов, кустов и деревьев. Данная модель имеет восемь режимов распыления, менять которые легко и просто благодаря регулировочному кольцу на головке распылителя. Удобная широкая клавиша Пуск с фиксатором - для непрерывного полива.

Отзывы о товаре Пистолет поливочный RACO 341C, 1/2?, 8 режимов, с соединителем металлический с TPR (4256-55/341C)




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Характеристики
Бренд
Raco
Тип товара
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Тип фитинга
коннектор
Количество режимов полива
8
Форма участка полива
произвольная
Забор воды
из емкости, из водопровода
Диаметр подключения
1/2 дюйм
Диаметр шланга
1/2
Фиксатор для длительного полива
да
Ширина, см
7
Высота, см
31
Страна производитель
Китай
Описание
Пистолет-распылитель RACO PROFI-PLUS 4256-55/341C сконструирован для полива и орошения садовых цветов, кустов и деревьев. Данная модель имеет восемь режимов распыления, менять которые легко и просто благодаря регулировочному кольцу на головке распылителя. Удобная широкая клавиша Пуск с фиксатором - для непрерывного полива.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пистолет поливочный RACO 341C, 1/2?, 8 режимов, с соединителем металлический с TPR (4256-55/341C) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2400 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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