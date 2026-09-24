Соединитель быстросъемный RACO PROFI, 3/4?, из латуни, для шланга (4246-55008B)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Соединители для шлангов
Тип фитинга
коннектор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 170 руб.
В наличии
Код товара: 696942
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1 170 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Соединители для шлангов
Тип фитинга
коннектор
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Диаметр шланга
3/4
Ширина, см
4
Высота, см
16
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х9х4
Вес, г.
142
Описание товара Соединитель быстросъемный RACO PROFI, 3/4?, из латуни, для шланга (4246-55008B)
Соединитель шланг-насадка 4246-55008B RACO используется с системами полива для соединения поливочного шланга с различными насадками. Соединитель выполнен из латуни, которая прошла процесс полировки и не подвергается химическим и механическим воздействиям. С помощью приспособления осуществляется легкая и быстрая смена насадок, когда это необходимо.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
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Бренд
Тип товара
Соединители для шлангов
Тип фитинга
коннектор
Диаметр подключения
3/4 дюйм
Диаметр шланга
3/4
Ширина, см
4
Высота, см
16
Страна производитель
Китай
Соединитель шланг-насадка 4246-55008B RACO используется с системами полива для соединения поливочного шланга с различными насадками. Соединитель выполнен из латуни, которая прошла процесс полировки и не подвергается химическим и механическим воздействиям. С помощью приспособления осуществляется легкая и быстрая смена насадок, когда это необходимо.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, шланги, дождеватели, коннекторы, шланги 3/4", тележки
Соединитель быстросъемный RACO PROFI, 3/4?, из латуни, для шланга (4246-55008B) - данный товар вы можете купить по цене 1170 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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