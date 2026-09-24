Шланг поливочный РОСТОК 3/4?, 15 м, 10 атм, трёхслойный, армированный (40308-3/4-15)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
700 руб.
В наличии
Код товара: 696932
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
700 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
РОСТОК.
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
34х12х2
Вес, кг.
3.2
Описание товара Шланг поливочный РОСТОК 3/4?, 15 м, 10 атм, трёхслойный, армированный (40308-3/4-15)
Поливочный армированный трехслойный шланг РОСТОК КЛАССИК 3/4x15м 40308-3/4-15_z01 предназначен для использования на садово-огородном участке. Изготовлен из ПВХ и не восприимчив к УФ-лучам. Шланг не содержит кадмия и бария, что гарантирует безопасность для окружающей среды.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 710 руб.178 руб. в СплитШланг поливочный RACO CLASSIC, 1/2?, 20 м, 25 атм, трёхслойный, ...
-
В наличииЦена 710 руб.178 руб. в СплитШланг поливочный GRINDA Classic, 1/2?, 20 м, 25 атм, трёхслойный...
-
В наличииЦена 730 руб.183 руб. в СплитШланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 1/2?, 15 м, 35 атм, трёхслойны...
-
В наличииЦена 730 руб. 1 000 руб.183 руб. в СплитШланг поливочный РОСТОК 1/2?, 25 м, 15 атм, трёхслойный, армиров...
-
В наличииЦена 760 руб.190 руб. в СплитШланг поливочный GRINDA Comfort, 1/2?, 20 м, 30 атм, трёхслойный...
-
В наличииЦена 770 руб.193 руб. в СплитШланг поливочный GRINDA STANDARD, 3/4?, 15 м, 15 атм, трёхслойны...
-
В наличииЦена 800 руб.200 руб. в СплитШланг поливочный GRINDA STANDARD, 1/2?, 25 м, 20 атм, трёхслойны...
-
В наличииЦена 850 руб.213 руб. в СплитШланг-дождеватель GRINDA S-7, 7.5 м, микроперфорация PROLine (8-...
-
В наличииЦена 890 руб.223 руб. в СплитШланг поливочный GRINDA EXPERT 5, 1/2?, 15 м, 35 атм, пятислойны...
-
В наличииЦена 900 руб.225 руб. в СплитШланг напорно-всасывающий ЗУБР 19 мм x 15 м, 3 атм, со спиралью ...
-
В наличииЦена 910 руб.228 руб. в СплитШланг поливочный GRINDA FLEX 3, 1/2?, 15 м, 25 атм, из термоэлас...
-
В наличииЦена 940 руб.235 руб. в СплитШланг поливочный GRINDA EXPERT 3, 1/2?, 20 м, 35 атм, трёхслойны...
Бренд
РОСТОК.
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Россия
Поливочный армированный трехслойный шланг РОСТОК КЛАССИК 3/4x15м 40308-3/4-15_z01 предназначен для использования на садово-огородном участке. Изготовлен из ПВХ и не восприимчив к УФ-лучам. Шланг не содержит кадмия и бария, что гарантирует безопасность для окружающей среды.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Шланг поливочный РОСТОК 3/4?, 15 м, 10 атм, трёхслойный, армированный (40308-3/4-15) - стоимость товара 700 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Шланг поливочный РОСТОК 3/4?, 15 м, 10 атм, трёхслойный, армированный (40308-3/4-15)