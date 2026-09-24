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Шланг поливочный РОСТОК 1?, 25 м, 8 атм, трёхслойный, армированный (40308-1-25) купить с доставкой в Москве
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Шланг поливочный РОСТОК 1?, 25 м, 8 атм, трёхслойный, армированный (40308-1-25)

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Шланг поливочный РОСТОК 1?, 25 м, 8 атм, трёхслойный, армированный (40308-1-25) - фото 1
Шланг поливочный РОСТОК 1?, 25 м, 8 атм, трёхслойный, армированный (40308-1-25) - фото 2
Шланг поливочный РОСТОК 1?, 25 м, 8 атм, трёхслойный, армированный (40308-1-25) - фото 3
Шланг поливочный РОСТОК 1?, 25 м, 8 атм, трёхслойный, армированный (40308-1-25) - фото 4
Шланг поливочный РОСТОК 1?, 25 м, 8 атм, трёхслойный, армированный (40308-1-25) - фото 5
Шланг поливочный РОСТОК 1?, 25 м, 8 атм, трёхслойный, армированный (40308-1-25) - фото 6
Шланг поливочный РОСТОК 1?, 25 м, 8 атм, трёхслойный, армированный (40308-1-25) - фото 7
Шланг поливочный РОСТОК 1?, 25 м, 8 атм, трёхслойный, армированный (40308-1-25) - фото 8
Шланг поливочный РОСТОК 1?, 25 м, 8 атм, трёхслойный, армированный (40308-1-25) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
  • Шланг поливочный РОСТОК 1?, 25 м, 8 атм, трёхслойный, армированный (40308-1-25) - фото 1
  • Шланг поливочный РОСТОК 1?, 25 м, 8 атм, трёхслойный, армированный (40308-1-25) - фото 2
  • Шланг поливочный РОСТОК 1?, 25 м, 8 атм, трёхслойный, армированный (40308-1-25) - фото 3
  • Шланг поливочный РОСТОК 1?, 25 м, 8 атм, трёхслойный, армированный (40308-1-25) - фото 4
  • Шланг поливочный РОСТОК 1?, 25 м, 8 атм, трёхслойный, армированный (40308-1-25) - фото 5
  • Шланг поливочный РОСТОК 1?, 25 м, 8 атм, трёхслойный, армированный (40308-1-25) - фото 6
  • Шланг поливочный РОСТОК 1?, 25 м, 8 атм, трёхслойный, армированный (40308-1-25) - фото 7
  • Шланг поливочный РОСТОК 1?, 25 м, 8 атм, трёхслойный, армированный (40308-1-25) - фото 8
  • Шланг поливочный РОСТОК 1?, 25 м, 8 атм, трёхслойный, армированный (40308-1-25) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 760 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696931
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шланг поливочный РОСТОК 1?, 25 м, 8 атм, трёхслойный, армированный (40308-1-25)
1 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
РОСТОК.
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
60х18х6
Вес, кг.
6.05

Описание товара Шланг поливочный РОСТОК 1?, 25 м, 8 атм, трёхслойный, армированный (40308-1-25)

Поливочный шланг РОСТОК КЛАССИК 3-х слойный, 1х25м 40308-1-25 изготовлен из износоустойчивого и нетоксичного материала. Служит для полива участка и других задач, требующих наличие водоснабжения. Рабочее давление: 3 атм.

Отзывы о товаре Шланг поливочный РОСТОК 1?, 25 м, 8 атм, трёхслойный, армированный (40308-1-25)




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Характеристики
Бренд
РОСТОК.
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Россия
Описание
Поливочный шланг РОСТОК КЛАССИК 3-х слойный, 1х25м 40308-1-25 изготовлен из износоустойчивого и нетоксичного материала. Служит для полива участка и других задач, требующих наличие водоснабжения. Рабочее давление: 3 атм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шланг поливочный РОСТОК 1?, 25 м, 8 атм, трёхслойный, армированный (40308-1-25) - стоимость товара 1760 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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