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Шланг поливочный РОСТОК 1/2?, 25 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (40308-1/2-25) купить с доставкой в Москве
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Шланг поливочный РОСТОК 1/2?, 25 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (40308-1/2-25)

11 Отзывы
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Шланг поливочный РОСТОК 1/2?, 25 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (40308-1/2-25) - фото 1
Шланг поливочный РОСТОК 1/2?, 25 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (40308-1/2-25) - фото 2
Шланг поливочный РОСТОК 1/2?, 25 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (40308-1/2-25) - фото 3
Шланг поливочный РОСТОК 1/2?, 25 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (40308-1/2-25) - фото 4
Шланг поливочный РОСТОК 1/2?, 25 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (40308-1/2-25) - фото 5
Шланг поливочный РОСТОК 1/2?, 25 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (40308-1/2-25) - фото 6
Шланг поливочный РОСТОК 1/2?, 25 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (40308-1/2-25) - фото 7
Шланг поливочный РОСТОК 1/2?, 25 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (40308-1/2-25) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
  • Шланг поливочный РОСТОК 1/2?, 25 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (40308-1/2-25) - фото 1
  • Шланг поливочный РОСТОК 1/2?, 25 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (40308-1/2-25) - фото 2
  • Шланг поливочный РОСТОК 1/2?, 25 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (40308-1/2-25) - фото 3
  • Шланг поливочный РОСТОК 1/2?, 25 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (40308-1/2-25) - фото 4
  • Шланг поливочный РОСТОК 1/2?, 25 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (40308-1/2-25) - фото 5
  • Шланг поливочный РОСТОК 1/2?, 25 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (40308-1/2-25) - фото 6
  • Шланг поливочный РОСТОК 1/2?, 25 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (40308-1/2-25) - фото 7
  • Шланг поливочный РОСТОК 1/2?, 25 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (40308-1/2-25) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
730 руб.  1 000 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696929
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Шланг поливочный РОСТОК 1/2?, 25 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (40308-1/2-25)
730 руб. -27%
1 000 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
РОСТОК.
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
40х7х2
Вес, кг.
2.18

Описание товара Шланг поливочный РОСТОК 1/2?, 25 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (40308-1/2-25)

Поливочный шланг РОСТОК КЛАССИК 3-х слойный, 1/2х25м 40308-1/2-25 выполнен из нетоксичного материала и армирован искусственными нитями. Отличается повышенной устойчивостью к УФ-лучам, устойчивостью к перегибам. Внутренняя поверхность устойчива к образованию водорослей. Рабочее давление: 5 атм.

Отзывы о товаре Шланг поливочный РОСТОК 1/2?, 25 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (40308-1/2-25)

Источник: Яндекс Маркет
21.11.2023
Игорь З.

Достоинства:


Комментарий:
Предпочел бы купить более прочный шланг, держащий форму
Источник: Яндекс Маркет
16.08.2023
Надя А.

Достоинства:


Комментарий:
Купила шланг весной, чтобы удлинить уже имеющийся, прослужил весь сезон и ничего с ним не случилось. Думаю прослужит еще не один сезон.
Источник: Яндекс Маркет
12.08.2023
Игорь П.

Достоинства:


Комментарий:
если сматывать или перетаскивать под давлением мягкость практически не чувствуется, не перекручивается. покупкой доволен
Источник: Яндекс Маркет
19.07.2023
Ирина Е.

Достоинства:


Комментарий:
шланг отличный, не перегибается. качество хорошее. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
16.07.2023
Татьяна Г.

Достоинства:


Комментарий:
Приобретался для упорядочения зарядки, оправдал ожидания
Источник: Яндекс Маркет
07.07.2023
Татьяна Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично упакован, поставляется наполненный воздухом и запаянный с обеих сторон. Не твердеет от холодной воды, это прям супер! Надоело таскать по участку окаменевшие шланги. А с учётом цены, это лучшая моя покупка в этом дачном сезоне! На радостях заказала еще два!
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2023
Юрий С.

Достоинства:


Комментарий:
распоковал, намотал, на бобину, испытать нет времени- дожди
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2023
Галина Н.

Достоинства:


Комментарий:
шланг хороший, только ошиблась с размером, нам не подойдет, а так спасибо за доставку
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2023
Руслан Г.

Достоинства:


Комментарий:
при том что он узкий, путём нагрева и силы можно натянуть на стандартные водяные приспосабления(насадки, краны и т.д.
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2023
Татьяна Ш.

Достоинства:


Комментарий:
пока не пробовали,ждем весны.Доставлено быстро, упаковано отлично.Продавца рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2023
Елена Л.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл хорошо упакованный в бобине , с запаянными концами воздуха в нём не было. С виду качественный шланг соответствует описанию продавца. Летом посмотрим как себя поведёт в использовании.



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
РОСТОК.
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Россия
Описание
Поливочный шланг РОСТОК КЛАССИК 3-х слойный, 1/2х25м 40308-1/2-25 выполнен из нетоксичного материала и армирован искусственными нитями. Отличается повышенной устойчивостью к УФ-лучам, устойчивостью к перегибам. Внутренняя поверхность устойчива к образованию водорослей. Рабочее давление: 5 атм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
21.11.2023
Игорь З.

Достоинства:


Комментарий:
Предпочел бы купить более прочный шланг, держащий форму
Источник: Яндекс Маркет
16.08.2023
Надя А.

Достоинства:


Комментарий:
Купила шланг весной, чтобы удлинить уже имеющийся, прослужил весь сезон и ничего с ним не случилось. Думаю прослужит еще не один сезон.
Источник: Яндекс Маркет
12.08.2023
Игорь П.

Достоинства:


Комментарий:
если сматывать или перетаскивать под давлением мягкость практически не чувствуется, не перекручивается. покупкой доволен
Источник: Яндекс Маркет
19.07.2023
Ирина Е.

Достоинства:


Комментарий:
шланг отличный, не перегибается. качество хорошее. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
16.07.2023
Татьяна Г.

Достоинства:


Комментарий:
Приобретался для упорядочения зарядки, оправдал ожидания
Источник: Яндекс Маркет
07.07.2023
Татьяна Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично упакован, поставляется наполненный воздухом и запаянный с обеих сторон. Не твердеет от холодной воды, это прям супер! Надоело таскать по участку окаменевшие шланги. А с учётом цены, это лучшая моя покупка в этом дачном сезоне! На радостях заказала еще два!
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2023
Юрий С.

Достоинства:


Комментарий:
распоковал, намотал, на бобину, испытать нет времени- дожди
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2023
Галина Н.

Достоинства:


Комментарий:
шланг хороший, только ошиблась с размером, нам не подойдет, а так спасибо за доставку
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2023
Руслан Г.

Достоинства:


Комментарий:
при том что он узкий, путём нагрева и силы можно натянуть на стандартные водяные приспосабления(насадки, краны и т.д.
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2023
Татьяна Ш.

Достоинства:


Комментарий:
пока не пробовали,ждем весны.Доставлено быстро, упаковано отлично.Продавца рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
14.02.2023
Елена Л.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл хорошо упакованный в бобине , с запаянными концами воздуха в нём не было. С виду качественный шланг соответствует описанию продавца. Летом посмотрим как себя поведёт в использовании.


Шланг поливочный РОСТОК 1/2?, 25 м, 15 атм, трёхслойный, армированный (40308-1/2-25) - стоимость товара 730 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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