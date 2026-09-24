Шланг поливочный RACO PREMIUM, 3/4?, 50 м, 35 атм, пятислойный, усиленный двумя слоями армирования (40300-3/4-50)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 640 руб.
В наличии
Код товара: 696928
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
6 640 руб.
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Характеристики
Бренд
Raco
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х48х24
Вес, кг.
14.6
Описание товара Шланг поливочный RACO PREMIUM, 3/4?, 50 м, 35 атм, пятислойный, усиленный двумя слоями армирования (40300-3/4-50)
Поливочный армированный 5-ти слойный шланг Raco PREMIUM используется в саду. Выдерживает высокое давление, устойчив к механическим нагрузкам и не подвержен влиянию температурных перепадов. Безопасен для окружающей среды и здоровья человека за счет отсутствия в его составе вредных токсичных веществ, таких как кадмий, барий.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Raco
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Китай
Поливочный армированный 5-ти слойный шланг Raco PREMIUM используется в саду. Выдерживает высокое давление, устойчив к механическим нагрузкам и не подвержен влиянию температурных перепадов. Безопасен для окружающей среды и здоровья человека за счет отсутствия в его составе вредных токсичных веществ, таких как кадмий, барий.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Шланг поливочный RACO PREMIUM, 3/4?, 50 м, 35 атм, пятислойный, усиленный двумя слоями армирования (40300-3/4-50) - этот товар вы можете купить по цене 6640 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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