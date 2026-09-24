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Шланг поливочный RACO COMFORT, 3/4?, 50 м, 25 атм, трёхслойный, армированный (40303-3/4-50) купить с доставкой в Москве
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Шланг поливочный RACO COMFORT, 3/4?, 50 м, 25 атм, трёхслойный, армированный (40303-3/4-50)

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Шланг поливочный RACO COMFORT, 3/4?, 50 м, 25 атм, трёхслойный, армированный (40303-3/4-50) - фото 1
Шланг поливочный RACO COMFORT, 3/4?, 50 м, 25 атм, трёхслойный, армированный (40303-3/4-50) - фото 2
Шланг поливочный RACO COMFORT, 3/4?, 50 м, 25 атм, трёхслойный, армированный (40303-3/4-50) - фото 3
Шланг поливочный RACO COMFORT, 3/4?, 50 м, 25 атм, трёхслойный, армированный (40303-3/4-50) - фото 4
Шланг поливочный RACO COMFORT, 3/4?, 50 м, 25 атм, трёхслойный, армированный (40303-3/4-50) - фото 5
Шланг поливочный RACO COMFORT, 3/4?, 50 м, 25 атм, трёхслойный, армированный (40303-3/4-50) - фото 6
Шланг поливочный RACO COMFORT, 3/4?, 50 м, 25 атм, трёхслойный, армированный (40303-3/4-50) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
  • Шланг поливочный RACO COMFORT, 3/4?, 50 м, 25 атм, трёхслойный, армированный (40303-3/4-50) - фото 1
  • Шланг поливочный RACO COMFORT, 3/4?, 50 м, 25 атм, трёхслойный, армированный (40303-3/4-50) - фото 2
  • Шланг поливочный RACO COMFORT, 3/4?, 50 м, 25 атм, трёхслойный, армированный (40303-3/4-50) - фото 3
  • Шланг поливочный RACO COMFORT, 3/4?, 50 м, 25 атм, трёхслойный, армированный (40303-3/4-50) - фото 4
  • Шланг поливочный RACO COMFORT, 3/4?, 50 м, 25 атм, трёхслойный, армированный (40303-3/4-50) - фото 5
  • Шланг поливочный RACO COMFORT, 3/4?, 50 м, 25 атм, трёхслойный, армированный (40303-3/4-50) - фото 6
  • Шланг поливочный RACO COMFORT, 3/4?, 50 м, 25 атм, трёхслойный, армированный (40303-3/4-50) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 950 руб. 
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В наличии
Код товара: 696918
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шланг поливочный RACO COMFORT, 3/4?, 50 м, 25 атм, трёхслойный, армированный (40303-3/4-50)
4 950 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Raco
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х48х24
Вес, кг.
11.1

Описание товара Шланг поливочный RACO COMFORT, 3/4?, 50 м, 25 атм, трёхслойный, армированный (40303-3/4-50)

Поливочный армированный 3-х слойный шланг Raco COMFORT 3/4x50м 40303-3/4-50_z01используется для полива почвы на дачных участках. Выдерживает высокие температурные нагрузки. Многослойность и сетчатое армирование обеспечивают высокую прочность и долгий срок службы. Материал шланганесодержиткадмий, барий- безопасен для окружающей среды, человека, растений.

Отзывы о товаре Шланг поливочный RACO COMFORT, 3/4?, 50 м, 25 атм, трёхслойный, армированный (40303-3/4-50)




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Характеристики
Бренд
Raco
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Китай
Описание
Поливочный армированный 3-х слойный шланг Raco COMFORT 3/4x50м 40303-3/4-50_z01используется для полива почвы на дачных участках. Выдерживает высокие температурные нагрузки. Многослойность и сетчатое армирование обеспечивают высокую прочность и долгий срок службы. Материал шланганесодержиткадмий, барий- безопасен для окружающей среды, человека, растений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шланг поливочный RACO COMFORT, 3/4?, 50 м, 25 атм, трёхслойный, армированный (40303-3/4-50) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4950 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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