Шланг поливочный RACO COMFORT, 3/4?, 25 м, 25 атм, трёхслойный, армированный (40303-3/4-25)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 570 руб.
В наличии
Код товара: 696917
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2 570 руб.
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Характеристики
Бренд
Raco
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х43х15
Вес, кг.
5.36
Описание товара Шланг поливочный RACO COMFORT, 3/4?, 25 м, 25 атм, трёхслойный, армированный (40303-3/4-25)
Поливочный армированный 3-х слойный шланг Raco COMFORT 3/4x25м 40303-3/4-25_z01 используется на садово-приусадебных участках. Выдерживает высокие температурные нагрузки. Многослойность и сетчатое армирование обеспечивают высокую прочность и долгий срок службы. Материал шланганесодержиткадмий, барий- безопасен для окружающей среды, человека, растений.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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Бренд
Raco
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Китай
Поливочный армированный 3-х слойный шланг Raco COMFORT 3/4x25м 40303-3/4-25_z01 используется на садово-приусадебных участках. Выдерживает высокие температурные нагрузки. Многослойность и сетчатое армирование обеспечивают высокую прочность и долгий срок службы. Материал шланганесодержиткадмий, барий- безопасен для окружающей среды, человека, растений.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Шланг поливочный RACO COMFORT, 3/4?, 25 м, 25 атм, трёхслойный, армированный (40303-3/4-25) - купить по цене 2570 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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