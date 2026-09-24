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Катушка со шлангом в комплекте RACO корпус из высокопрочного пластика, шланг 25 м х 1/2?, поливочный набор 4 предмета (4260-55/590) купить с доставкой в Москве
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Катушка со шлангом в комплекте RACO корпус из высокопрочного пластика, шланг 25 м х 1/2?, поливочный набор 4 предмета (4260-55/590)

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Катушка со шлангом в комплекте RACO корпус из высокопрочного пластика, шланг 25 м х 1/2?, поливочный набор 4 предмета (4260-55/590)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Катушки/тележки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 430 руб. 
Начислим 119 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696908
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Катушка со шлангом в комплекте RACO корпус из высокопрочного пластика, шланг 25 м х 1/2?, поливочный набор 4 предмета (4260-55/590)
7 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Raco
Тип товара
Катушки/тележки
Форма участка полива
произвольная
Диаметр подключения
1/4 дюйм
Диаметр шланга
13 мм
Ширина, см
29.7
Высота, см
34.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х35х30
Вес, кг.
5.54

Описание товара Катушка со шлангом в комплекте RACO корпус из высокопрочного пластика, шланг 25 м х 1/2?, поливочный набор 4 предмета (4260-55/590)

Поливочный набор Raco 4260-55/590 применяется для полива растений. Удобная катушка для шланга избавит от неудобства скручивания шланга руками. Удобная эргономичная насадка сделает процесс полива приятным и быстрым. Наконечник оснащен функцией плавного регулирования потока воды. Все элементы изготовлены из высококачественных материалов. Набор имеет длительный срок эксплуатации. В набор входят поливочный шланг на катушке, соединительный шланг, необходимые фитинги для подключения к водопроводной системе, поливочный наконечник, комплект для крепления катушки на стене. Современные материалы и прочная конструкция гарантируют надежность и долгий срок службы набора.

Отзывы о товаре Катушка со шлангом в комплекте RACO корпус из высокопрочного пластика, шланг 25 м х 1/2?, поливочный набор 4 предмета (4260-55/590)




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Характеристики
Бренд
Raco
Тип товара
Катушки/тележки
Форма участка полива
произвольная
Диаметр подключения
1/4 дюйм
Диаметр шланга
13 мм
Ширина, см
29.7
Высота, см
34.8
Страна производитель
Китай
Описание
Поливочный набор Raco 4260-55/590 применяется для полива растений. Удобная катушка для шланга избавит от неудобства скручивания шланга руками. Удобная эргономичная насадка сделает процесс полива приятным и быстрым. Наконечник оснащен функцией плавного регулирования потока воды. Все элементы изготовлены из высококачественных материалов. Набор имеет длительный срок эксплуатации. В набор входят поливочный шланг на катушке, соединительный шланг, необходимые фитинги для подключения к водопроводной системе, поливочный наконечник, комплект для крепления катушки на стене. Современные материалы и прочная конструкция гарантируют надежность и долгий срок службы набора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Катушка со шлангом в комплекте RACO корпус из высокопрочного пластика, шланг 25 м х 1/2?, поливочный набор 4 предмета (4260-55/590) - стоимость товара 7430 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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