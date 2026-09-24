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Шланг спиральный RACO 7.5 м, с наконечником и двумя внешними соединителями (4270-55895) купить с доставкой в Москве
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Шланг спиральный RACO 7.5 м, с наконечником и двумя внешними соединителями (4270-55895)

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Шланг спиральный RACO 7.5 м, с наконечником и двумя внешними соединителями (4270-55895) - фото 1
Шланг спиральный RACO 7.5 м, с наконечником и двумя внешними соединителями (4270-55895) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
  • Шланг спиральный RACO 7.5 м, с наконечником и двумя внешними соединителями (4270-55895) - фото 1
  • Шланг спиральный RACO 7.5 м, с наконечником и двумя внешними соединителями (4270-55895) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 880 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696905
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Шланг спиральный RACO 7.5 м, с наконечником и двумя внешними соединителями (4270-55895)
1 880 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Raco
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х12х12
Вес, г.
500

Описание товара Шланг спиральный RACO 7.5 м, с наконечником и двумя внешними соединителями (4270-55895)

Спиральный шланг для полива RACO 4270-55895 служит для быстрого полива небольшого по площади участка. Оснащен наконечником и внешними соединителями для крепления к элементам системы полива. Растягивается на длину до 7.5 метров и возвращается в исходное состояние. Изготовлен из качественных материалов, устойчивых к атмосферным воздействиям.

Отзывы о товаре Шланг спиральный RACO 7.5 м, с наконечником и двумя внешними соединителями (4270-55895)




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Характеристики
Бренд
Raco
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Китай
Описание
Спиральный шланг для полива RACO 4270-55895 служит для быстрого полива небольшого по площади участка. Оснащен наконечником и внешними соединителями для крепления к элементам системы полива. Растягивается на длину до 7.5 метров и возвращается в исходное состояние. Изготовлен из качественных материалов, устойчивых к атмосферным воздействиям.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шланг спиральный RACO 7.5 м, с наконечником и двумя внешними соединителями (4270-55895) - купить по цене 1880 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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