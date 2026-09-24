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Шланг напорно-всасывающий ЗУБР 25 мм x 15 м, 10 атм, со спиралью ПВХ ПРОФЕССИОНАЛ (40327-25-15) купить с доставкой в Москве
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Шланг напорно-всасывающий ЗУБР 25 мм x 15 м, 10 атм, со спиралью ПВХ ПРОФЕССИОНАЛ (40327-25-15)

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Шланг напорно-всасывающий ЗУБР 25 мм x 15 м, 10 атм, со спиралью ПВХ ПРОФЕССИОНАЛ (40327-25-15) - фото 1
Шланг напорно-всасывающий ЗУБР 25 мм x 15 м, 10 атм, со спиралью ПВХ ПРОФЕССИОНАЛ (40327-25-15) - фото 2
Шланг напорно-всасывающий ЗУБР 25 мм x 15 м, 10 атм, со спиралью ПВХ ПРОФЕССИОНАЛ (40327-25-15) - фото 3
Шланг напорно-всасывающий ЗУБР 25 мм x 15 м, 10 атм, со спиралью ПВХ ПРОФЕССИОНАЛ (40327-25-15) - фото 4
Шланг напорно-всасывающий ЗУБР 25 мм x 15 м, 10 атм, со спиралью ПВХ ПРОФЕССИОНАЛ (40327-25-15) - фото 5
Шланг напорно-всасывающий ЗУБР 25 мм x 15 м, 10 атм, со спиралью ПВХ ПРОФЕССИОНАЛ (40327-25-15) - фото 6
Шланг напорно-всасывающий ЗУБР 25 мм x 15 м, 10 атм, со спиралью ПВХ ПРОФЕССИОНАЛ (40327-25-15) - фото 7
Шланг напорно-всасывающий ЗУБР 25 мм x 15 м, 10 атм, со спиралью ПВХ ПРОФЕССИОНАЛ (40327-25-15) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
  • Шланг напорно-всасывающий ЗУБР 25 мм x 15 м, 10 атм, со спиралью ПВХ ПРОФЕССИОНАЛ (40327-25-15) - фото 1
  • Шланг напорно-всасывающий ЗУБР 25 мм x 15 м, 10 атм, со спиралью ПВХ ПРОФЕССИОНАЛ (40327-25-15) - фото 2
  • Шланг напорно-всасывающий ЗУБР 25 мм x 15 м, 10 атм, со спиралью ПВХ ПРОФЕССИОНАЛ (40327-25-15) - фото 3
  • Шланг напорно-всасывающий ЗУБР 25 мм x 15 м, 10 атм, со спиралью ПВХ ПРОФЕССИОНАЛ (40327-25-15) - фото 4
  • Шланг напорно-всасывающий ЗУБР 25 мм x 15 м, 10 атм, со спиралью ПВХ ПРОФЕССИОНАЛ (40327-25-15) - фото 5
  • Шланг напорно-всасывающий ЗУБР 25 мм x 15 м, 10 атм, со спиралью ПВХ ПРОФЕССИОНАЛ (40327-25-15) - фото 6
  • Шланг напорно-всасывающий ЗУБР 25 мм x 15 м, 10 атм, со спиралью ПВХ ПРОФЕССИОНАЛ (40327-25-15) - фото 7
  • Шланг напорно-всасывающий ЗУБР 25 мм x 15 м, 10 атм, со спиралью ПВХ ПРОФЕССИОНАЛ (40327-25-15) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 560 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696898
Доставка в Москве
Загружаем...
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Загружаем...
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Шланг напорно-всасывающий ЗУБР 25 мм x 15 м, 10 атм, со спиралью ПВХ ПРОФЕССИОНАЛ (40327-25-15)
1 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х40х17
Вес, кг.
4.05

Описание товара Шланг напорно-всасывающий ЗУБР 25 мм x 15 м, 10 атм, со спиралью ПВХ ПРОФЕССИОНАЛ (40327-25-15)

Шланг напорно-всасывающий со спиралью ПВХ ЗУБР 40327-25-15 предназначен для подачи и откачки воды. Обладает превосходными эксплуатационными характеристиками, позволяющими использовать шланг в различных сферах домашнего хозяйства и на производстве.

Отзывы о товаре Шланг напорно-всасывающий ЗУБР 25 мм x 15 м, 10 атм, со спиралью ПВХ ПРОФЕССИОНАЛ (40327-25-15)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Китай
Описание
Шланг напорно-всасывающий со спиралью ПВХ ЗУБР 40327-25-15 предназначен для подачи и откачки воды. Обладает превосходными эксплуатационными характеристиками, позволяющими использовать шланг в различных сферах домашнего хозяйства и на производстве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шланг напорно-всасывающий ЗУБР 25 мм x 15 м, 10 атм, со спиралью ПВХ ПРОФЕССИОНАЛ (40327-25-15) - стоимость товара 1560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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