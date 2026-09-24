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Шланг напорно-всасывающий ЗУБР 32 мм x 30 м, 3 атм, со спиралью ПВХ (40325-32-30) купить с доставкой в Москве
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Шланг напорно-всасывающий ЗУБР 32 мм x 30 м, 3 атм, со спиралью ПВХ (40325-32-30)

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Шланг напорно-всасывающий ЗУБР 32 мм x 30 м, 3 атм, со спиралью ПВХ (40325-32-30) - фото 1
Шланг напорно-всасывающий ЗУБР 32 мм x 30 м, 3 атм, со спиралью ПВХ (40325-32-30) - фото 2
Шланг напорно-всасывающий ЗУБР 32 мм x 30 м, 3 атм, со спиралью ПВХ (40325-32-30) - фото 3
Шланг напорно-всасывающий ЗУБР 32 мм x 30 м, 3 атм, со спиралью ПВХ (40325-32-30) - фото 4
Шланг напорно-всасывающий ЗУБР 32 мм x 30 м, 3 атм, со спиралью ПВХ (40325-32-30) - фото 5
Шланг напорно-всасывающий ЗУБР 32 мм x 30 м, 3 атм, со спиралью ПВХ (40325-32-30) - фото 6
Шланг напорно-всасывающий ЗУБР 32 мм x 30 м, 3 атм, со спиралью ПВХ (40325-32-30) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
  • Шланг напорно-всасывающий ЗУБР 32 мм x 30 м, 3 атм, со спиралью ПВХ (40325-32-30) - фото 1
  • Шланг напорно-всасывающий ЗУБР 32 мм x 30 м, 3 атм, со спиралью ПВХ (40325-32-30) - фото 2
  • Шланг напорно-всасывающий ЗУБР 32 мм x 30 м, 3 атм, со спиралью ПВХ (40325-32-30) - фото 3
  • Шланг напорно-всасывающий ЗУБР 32 мм x 30 м, 3 атм, со спиралью ПВХ (40325-32-30) - фото 4
  • Шланг напорно-всасывающий ЗУБР 32 мм x 30 м, 3 атм, со спиралью ПВХ (40325-32-30) - фото 5
  • Шланг напорно-всасывающий ЗУБР 32 мм x 30 м, 3 атм, со спиралью ПВХ (40325-32-30) - фото 6
  • Шланг напорно-всасывающий ЗУБР 32 мм x 30 м, 3 атм, со спиралью ПВХ (40325-32-30) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 780 руб. 
Начислим 45 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696893
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Шланг напорно-всасывающий ЗУБР 32 мм x 30 м, 3 атм, со спиралью ПВХ (40325-32-30)
2 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х58х24
Вес, кг.
7.2

Описание товара Шланг напорно-всасывающий ЗУБР 32 мм x 30 м, 3 атм, со спиралью ПВХ (40325-32-30)

Шланг напорно-всасывающий со спиралью ПВХ ЗУБР 40325-32-30 предназначен для подачи и откачки различных, в том числе и технических, жидкостей. Обладает высокими эксплуатационными характеристиками. Армирующая спираль обеспечивает высокую стойкость к механическим воздействиям.

Отзывы о товаре Шланг напорно-всасывающий ЗУБР 32 мм x 30 м, 3 атм, со спиралью ПВХ (40325-32-30)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Китай
Описание
Шланг напорно-всасывающий со спиралью ПВХ ЗУБР 40325-32-30 предназначен для подачи и откачки различных, в том числе и технических, жидкостей. Обладает высокими эксплуатационными характеристиками. Армирующая спираль обеспечивает высокую стойкость к механическим воздействиям.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шланг напорно-всасывающий ЗУБР 32 мм x 30 м, 3 атм, со спиралью ПВХ (40325-32-30) - купить по цене 2780 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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