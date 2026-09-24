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Шланг напорно-всасывающий ЗУБР 25 мм x 30 м, 3 атм, со спиралью ПВХ (40325-25-30) купить с доставкой в Москве
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Шланг напорно-всасывающий ЗУБР 25 мм x 30 м, 3 атм, со спиралью ПВХ (40325-25-30)

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Шланг напорно-всасывающий ЗУБР 25 мм x 30 м, 3 атм, со спиралью ПВХ (40325-25-30) - фото 1
Шланг напорно-всасывающий ЗУБР 25 мм x 30 м, 3 атм, со спиралью ПВХ (40325-25-30) - фото 2
Шланг напорно-всасывающий ЗУБР 25 мм x 30 м, 3 атм, со спиралью ПВХ (40325-25-30) - фото 3
Шланг напорно-всасывающий ЗУБР 25 мм x 30 м, 3 атм, со спиралью ПВХ (40325-25-30) - фото 4
Шланг напорно-всасывающий ЗУБР 25 мм x 30 м, 3 атм, со спиралью ПВХ (40325-25-30) - фото 5
Шланг напорно-всасывающий ЗУБР 25 мм x 30 м, 3 атм, со спиралью ПВХ (40325-25-30) - фото 6
Шланг напорно-всасывающий ЗУБР 25 мм x 30 м, 3 атм, со спиралью ПВХ (40325-25-30) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
  • Шланг напорно-всасывающий ЗУБР 25 мм x 30 м, 3 атм, со спиралью ПВХ (40325-25-30) - фото 1
  • Шланг напорно-всасывающий ЗУБР 25 мм x 30 м, 3 атм, со спиралью ПВХ (40325-25-30) - фото 2
  • Шланг напорно-всасывающий ЗУБР 25 мм x 30 м, 3 атм, со спиралью ПВХ (40325-25-30) - фото 3
  • Шланг напорно-всасывающий ЗУБР 25 мм x 30 м, 3 атм, со спиралью ПВХ (40325-25-30) - фото 4
  • Шланг напорно-всасывающий ЗУБР 25 мм x 30 м, 3 атм, со спиралью ПВХ (40325-25-30) - фото 5
  • Шланг напорно-всасывающий ЗУБР 25 мм x 30 м, 3 атм, со спиралью ПВХ (40325-25-30) - фото 6
  • Шланг напорно-всасывающий ЗУБР 25 мм x 30 м, 3 атм, со спиралью ПВХ (40325-25-30) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696891
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Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х55х21
Вес, кг.
5.46

Описание товара Шланг напорно-всасывающий ЗУБР 25 мм x 30 м, 3 атм, со спиралью ПВХ (40325-25-30)

Шланг напорно-всасывающий со спиралью ПВХ ЗУБР 40325-25-30 предназначен для подачи и откачки различных, в том числе и технических, жидкостей. Обладает высокими эксплуатационными характеристиками. Армирующая спираль обеспечивает высокую стойкость к механическим воздействиям.

Отзывы о товаре Шланг напорно-всасывающий ЗУБР 25 мм x 30 м, 3 атм, со спиралью ПВХ (40325-25-30)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шланги и комплекты для полива
Страна производитель
Китай
Описание
Шланг напорно-всасывающий со спиралью ПВХ ЗУБР 40325-25-30 предназначен для подачи и откачки различных, в том числе и технических, жидкостей. Обладает высокими эксплуатационными характеристиками. Армирующая спираль обеспечивает высокую стойкость к механическим воздействиям.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шланг напорно-всасывающий ЗУБР 25 мм x 30 м, 3 атм, со спиралью ПВХ (40325-25-30) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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